У кадырова не прижилась почка? Что известно о главе Чечни на данный момент

Есть несколько версий того, что происходит сейчас с главой Чечни

Разговоры о критическом состоянии здоровья главы Чечни рамзана кадырова не утихают. В СМИ появляется разная информация насчет того, что сейчас с ним происходит. В частности, говорится о том, что кадырову делали операцию по пересадке почки, но она не прижилась.

Сейчас приспешник российского диктатора владимира путина находится в одном из московских больниц. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники в чеченской диаспоре.

Отмечается, что в связи с негативными последствиями операции кадырова готовят к повторной трансплантации. Время от времени он приходит в сознание. К нему тем временем съезжаются соратники, чтобы "разделить власть между преемниками".

Что известно о состоянии кадырова на данный момент

От разных источников поступает разная информация насчет того, что на самом деле сейчас происходит со здоровьем главы Чечни. "Телеграф" собрал главную информацию из сети по этой теме. Однако стоит отметить, что версии есть разные, а тем временем сам кадыров публикует противоречивое этому всему видео.

Так, о тяжелом состоянии кадырова высказался и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, глава Чечни находится в коме.

"Действительно, есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были — обострились и стали причиной такого состояния", — написал он в своем Telegran-канале.

Экc-депутат госдумы россии Мария Максакова рассказала 24 каналу, что кадыров, вероятно, проходит лечение диализом из-за отказа почек.

"Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо", — сказала она.

Однако есть также и версия о том, что кадыров уже умер. Так, 17 августа о смерти главы Чечни вдруг заявил оппозиционер Абубакар Янгулбаев. В своем Telegram-канале он опубликовал короткий пост со словами: "Кадыров умер".

Видео кадырова

В то же время днем ранее в Telegram-канале рамзана кадырова было опубликовано видео, которое он записал на прогулке. Ролик он подкрепил следующим высказыванием:

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рамзан кадыров долгое время не появлялся на публике. В ГУР тем временем сделали заявление о том, что он может находиться в критическом состоянии. Речь в данном случае шла о системных проблемах со здоровьем.