"Кома" кадырова может негативно влиять на репутацию путина: что говорят в ISW

На данный момент не ясно, жив кадыров или нет

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, распространившиеся слухи о здоровье главы Чечни рамзана кадырова, могу пошатнуть стабильность в республике.

Дестабилизация правления кадырова станет серьезным ударом по режиму путина. Такое мнение высказали специалисты в отчете за 17 сентября.

"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны", — подчеркнули в институте.

Стоит отметить, что Главное управление разведки Украины (ГУР) 15 сентября подтвердило, что кадыров находится в очень тяжелом состоянии. По словам Кирилла Буданова, у главы Чечни проблемы со здоровьем из-за наркотиков, которые тот сначала принимал как обезболивающее, но после подсел.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Чечни рамзан кадыров давно не появлялся на публике. Источники ГУР МО в политических и медицинских кругах утверждают, что кадыров находится в критическом состоянии. Вечеров 17 сентября, ряд российских сми стали сообщать, что в госпиталь, где предположительно находится кадыров, прибыло много машин на чеченских номерах.