"Кома" кадирова може негативно впливати на репутацію путіна: що говорять у ISW

Наразі незрозуміло живий кадиров чи ні

Останні кілька днів в інформаційному просторі все частіше обговорюють стан здоров’я глави Чеченської Республіки рамзана кадирова. Багато медіа, посилаючись на різні джерела, повідомляють, що він впав у кому і жити йому залишилося недовго. Інші вже повідомили про його смерть.

Військові аналітики вважають, що чутки про здоров’я голови Чечні, що поширилися, можуть похитнути стабільність в республіці. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 17 вересня.

Варто зазначити, що Головне управління розвідки України (ГУР) 15 вересня підтвердило, що кадиров перебуває у дуже тяжкому стані. За словами Кирила Буданова, голова Чечні має проблеми зі здоров’ям через наркотики, які той спочатку приймав як знеболювальне, але після підсів.

У статті ISW наголошується, що дестабілізація правління кадирова в Чечні, яка може статися на тлі чуток про погане здоров’я кадирова, сильно вдарить по режиму путіна.

"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку та криваву війну", — підкреслили в інституті.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Чечні рамзан кадиров давно не з'являвся на публіці. Джерела Головного розвідувального управління Міноборони в політичних і медичних колах стверджують, що він знаходиться в критичному стані. Увечері 17 вересня ряд російських ЗМІ почали повідомляти про те, що в лікарню, де нібито знаходився кадиров, прибуло багато автомобілів з чеченськими номерами.