Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук объяснил "Телеграфу", к чему приведет смерть Кадырова

В последнее время в медиа активно обсуждают состояние здоровья Рамзана Кадырова. Есть даже предположения, что чеченский царек уже сдох.

Если и так – будем радоваться, когда его закопают. И огорчаться, что он так поздно подох.

кремль, думаю, уже имеет план насчет преемника. Но борьба точно будет. Нынешняя Чечня – это колоссальный Клондайк для отмывания, для "распила" бабла внутри рф. Среди прочего, это контроль за нелегальным рынком наркотиков, оружия. Это рэкет. Это "распил" бюджета, наиболее дотационного во всей россии.

И все захотят перераспределить этот рынок. Что-то дадут клану Кадырова. Что-то – кому-то еще. Но постараются, чтоб всё было тихо-мирно.

Не исключено, что получится. В Чечне полностью уничтожено любое сопротивление, в том числе политическое.

Какое-то недовольство возможно лишь, если между собой сцепятся башни кремля (фсб, военная разведка, политические "элиты"), пытаясь поделить потоки.

Следует также понимать, что спецотряд быстрого реагирования "Ахмат" (спецподразделение в составе Росгвардии), который еще называют личной армией Кадырова, ненавидят в рядах вооруженных сил рф. Пленные, которых мы берем на том же южном направлении, а также в районе Бахмута, признаются, что эти самые кадыровцы их тупо грабят, что ими запугивают самих россиян.

Кадыровцы превратились в некую привилегированную касту. При том, что эти бородатые толстожопы сами не воюют, они – трусы. И ненависть к ним внутри россии порой не меньше, чем в Украине. И она обязательно выплеснется.

Ну, а путин пусть и дальше продолжает рассказывать сказки о том, как "спецоперация идет по плану", а ВВП демонстрирует рост.

Чем больше они там будут оторваны от реальности, чем больше будут грызться между собой, тем ближе станет наша победа. Но добывать ее придется не в Чечне или кремле, а – на поле боя.