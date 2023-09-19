Тяжелая болезнь и смерть? Что известно о состоянии здоровья Кадырова

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Глава Чечни рамзан кадыров давно не появлялся на публике. В связи с этим в прессе появилось много слухов и версий относительно его состояния здоровья. Ситуацию принялись комментировать даже в политических кругах.

"Телеграф" решил разобраться в происходящем и собрал все предположения на тему пошатнувшегося здоровья кадырова. К слову, напомним, что он является одним из самых ярых почитателей политики путина и украинофобом.

Что предшествовало?

Впервые о проблемах со здоровьем главы Чечни заговорили в начале текущего года. В издании Bild сообщили, что у рамзана кадырова проблемы с почками. Позже в сети появилось фото военного преступника, которые были сделаны в феврале 2023 года. На них видно, что он сильно поправился. В СМИ предположили, что почки не справляются с нагрузками.

Спустя месяц, в марте 2023 года, рамзан кадыров появился на встрече с "главой днр" денисом пушилиным с переносным пульсоксиметром на руке.

В мае глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что у кадырова проблемы со здоровьем. Руководитель украинской разведки добавил, что все дело в наркотиках. Сначала глава Чечни принимал их как обезболивающее, но после подсел.

Кроме того, одним из первых слухи о проблемах со здоровьем рамзана кадырова начал подогревать чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани). В июле текущего года он заявил, что "кадыров находится при смерти и уже не разговаривает".

Что известно о кадырове сейчас?

Позже OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники сообщил, что кадыров якобы находится в коме. Также в комментарии изданию представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что глава Чечни находится в критическом состоянии.

Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев заявил, что в настоящее время Кадыров находится в больнице Управления делами президента в Москве. Впрочем, сам Ломаев не может утверждать, жив или мертв сейчас "лидер Чечни".

В свою очередь экc-депутат госдумы россии Мария Максакова рассказала 24 каналу, что кадыров, возможно, проходит лечение диализом из-за отказа почек.

"Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо", — сказала она.

Вечером 17 сентября во многих российских телеграмм-каналах появилась информация, что авто с чеченскими номерами массово прибывают в больницу, где находится соратник путина. На снимках с автомобилями видно, что они на государственных номерах или в салоне находятся граждане Чеченской республики.

В кремле давать какие-либо комментарии насчет состояния здоровья кадыров отказались.

А вот секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 сентября заявил, что ухудшение состояния здоровья лидера Чечни может быть связано с его отравлением. Он добавил, что на кадырова и других россиян ведется охота, поскольку в Кремле продолжается борьба между разными ветвями власти.

"Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть. Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделя, и месяц, и полгода и больше", — заявил секретарю СНБО.

По словам Данилова, смерть кадырова не приведет к каким-либо сильным изменениям в россии, а лишь ослабит одну из группировок кремля.

Стоит напомнить, что ранее интерес к вопросу состояния здоровья кадыров подогревал его собственный сын Адам. Он публиковал неоднозначные видео о боли от потери отца и фотографии с рамзаном.

А пока кадыров, вполне вероятно, находится в больнице, представителей его армии продолжают ликвидировать в Украине.