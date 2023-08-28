"Дон кадык": в россии случайно раскрыли сеть кадыровских ботов, вышло очень смешно

Из-за тонны комментариев ботов, пост был удален из группы

В российской социальной сети "Вконтакте" в группе Techinsider была опубликована статья о том, зачем мужчинам кадык. Однако увидев первые знакомые буквы в этом слове, россияне в комментариях внезапно стали восхвалять главу Чечни рамзана кадырова.

Соответствующий пост со скринами комментариев россиян был опубликован в Telegram-канале NEXTA Live. Из множества нелепых комментариев о кадырове, которые по какой-то странной логике оказались под этим постом, можно отметить следующие:

"Кадыров реальный патриот. Он ценит традиции и культуру. Как лидер он просто красавчик";

"Все чеченцы, кого я знаю, уважают кадырова";

"Чеченский глава пример для подражания";

"кадыров я искренне восхищаюсь… он большой молодец реально".

В то же время Telegram-канал "Подъем" пообщался с редактором сайта научного журнала TechInsider Никитой Василенком. Он рассказал, что такая ситуация у них впервые.

"Мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты", — сказал Василенок.

Из-за созвучия с фамилией чеченского лидера рамзана кадырова, этот пост все больше и больше продолжал собирать комментарии восхваляющих его ботов.

"Это первый раз. Мы, естественно, удалили этот пост, потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыпят негатив в двойном объёме. Скорее всего, это созвучие, да. Потому что статья никоим образом не связана с этой фамилией. Естественно, мы не ожидали такой реакции", — прокомментировал редактор.

Комментарии в сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле в сети появилась информация о том, что рамзан кадыров может находиться едва ли не при смерти. Его сын тем временем опубликовал пост в поддержку "умирающего" отца, однако в сети он не вызвал жалость, а совсем наоборот.