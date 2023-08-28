"Дон кадик": у росії випадково розкрили мережу кадировських ботів, вийшло дуже смішно
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Через тонну коментарів ботів, пост був видалений з групи
У російській соціальній мережі "Вконтакте" у групі Techinsider була опублікована стаття про те, навіщо чоловікам кадик. Однак, побачивши перші знайомі літери в цьому слові, росіяни в коментарях раптово почали вихваляти главу Чечні рамзана кадирова.
Відповідний пост зі скринами коментарів росіян було опубліковано в Telegram-каналі NEXTA Live. З безлічі безглуздих коментарів про кадирова, які за якоюсь дивною логікою опинилися під цим постом, можна відзначити такі:
- "кадиров реальний патріот. Він цінує традиції та культуру. Як лідер він просто красень";
- "Всі чеченці, кого я знаю, поважають кадирова";
- "Чеченський голова приклад для наслідування";
- "кадиров я щиро захоплююся ... він великий молодець реально".
Водночас Telegram-канал "Підйом" поспілкувався з редактором сайту наукового журналу TechInsider Микитою Василенком. Він розповів, що така ситуація у них уперше.
"Ми чистимо коментарі, а туди набігають знову боти", — сказав Василенок.
Через співзвуччя з прізвищем чеченського лідера рамзана кадирова, цей пост все більше і більше продовжував збирати коментарі ботів, що його вихваляють.
"Це перший раз. Ми, звісно, видалили цей пост, тому що це неможливо: ми чистимо коментарі, а туди набігають знову боти й сиплять негатив у подвійному обсязі. Швидше за все, це співзвуччя, таке. Тому що стаття жодним чином не пов’язана з цим прізвищем. Звичайно, ми не очікували такої реакції", — прокоментував редактор.
Коментарі у мережі
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні в мережі з’явилася інформація про те, що рамзан кадиров може бути чи не при смерті. Його син тим часом опублікував пост на підтримку батька, що "вмирає", проте в мережі він не викликав жалість, а зовсім навпаки.