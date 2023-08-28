"Дон кадик": у росії випадково розкрили мережу кадировських ботів, вийшло дуже смішно

Через тонну коментарів ботів, пост був видалений з групи

У російській соціальній мережі "Вконтакте" у групі Techinsider була опублікована стаття про те, навіщо чоловікам кадик. Однак, побачивши перші знайомі літери в цьому слові, росіяни в коментарях раптово почали вихваляти главу Чечні рамзана кадирова.

Відповідний пост зі скринами коментарів росіян було опубліковано в Telegram-каналі NEXTA Live. З безлічі безглуздих коментарів про кадирова, які за якоюсь дивною логікою опинилися під цим постом, можна відзначити такі:

"кадиров реальний патріот. Він цінує традиції та культуру. Як лідер він просто красень";

"Всі чеченці, кого я знаю, поважають кадирова";

"Чеченський голова приклад для наслідування";

"кадиров я щиро захоплююся ... він великий молодець реально".

Водночас Telegram-канал "Підйом" поспілкувався з редактором сайту наукового журналу TechInsider Микитою Василенком. Він розповів, що така ситуація у них уперше.

"Ми чистимо коментарі, а туди набігають знову боти", — сказав Василенок.

Через співзвуччя з прізвищем чеченського лідера рамзана кадирова, цей пост все більше і більше продовжував збирати коментарі ботів, що його вихваляють.

"Це перший раз. Ми, звісно, видалили цей пост, тому що це неможливо: ми чистимо коментарі, а туди набігають знову боти й сиплять негатив у подвійному обсязі. Швидше за все, це співзвуччя, таке. Тому що стаття жодним чином не пов’язана з цим прізвищем. Звичайно, ми не очікували такої реакції", — прокоментував редактор.

Коментарі у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні в мережі з’явилася інформація про те, що рамзан кадиров може бути чи не при смерті. Його син тим часом опублікував пост на підтримку батька, що "вмирає", проте в мережі він не викликав жалість, а зовсім навпаки.