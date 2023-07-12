Скандальний боєць UFC порівняв кадирова з королем та зірвав інтерв’ю
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Чимаєв неодноразово називав кадирова братом
Відомий шведський боєць UFC чеченського походження Хамзат Чимаєв перервав своє недавнє інтерв’ю, в якому в нього запитали про стосунки з главою Чеченської республіки рамзаном кадровим.
Як пишуть російські ЗМІ, під час спілкування зі спортсменом журналіст видання Expressen попросив його детальніше розповісти про спілкування з кадировим.
У відповідь на це Чимаєв почав доводити, що у його теплих стосунках із ним немає нічого незвичайного.
"Почекайте. Він президент моєї землі. У Швеції є король, вірно? Якщо король скаже мені прийти і повечеряти з ним, я прийду. Я висловлю повагу королю.
кадиров – президент моєї землі [Чечні], і я його поважаю. Коли він кличе мене на вечерю, я йду з ним вечеряти. Якщо я поїду до США і президент запросить мене, я поїду і повечеряю з ним", — зазначив він.
Цікаво, що Чимаєв неодноразово називав кадиров братом і не соромився визнавати, що тісно з ним спілкується.
Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов нещодавно нам в інтерв’ю розповів, як насправді мусульмани ставляться до кадирова.