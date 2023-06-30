"Це індійське кіно": колишній муфтій розповів, як насправді мусульмани ставляться до кадирова

кадиров не є офіційним релігійним лідером

Над іміджем глави Чеченської республіки рамзана кадирова працювали понад 15 років, щоб зробити з нього "неформального лідера мусульман росії".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доброволець ЗСУ, колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

Він розповів, що у Чечні проводили різні конференції, а також возили кадирова по різних мусульманських країнах, а сам чиновник є медійним проектом.

"Але кадиров насправді не є лідером для мусульман росії. Це, знаєте, такий бренд, і він переважно працює не на внутрішню аудиторію, а на зовнішню. Може, деякі здивуються, але в багатьох мусульманських, а особливо арабських країнах люди дійсно думають, що кадиров — потужний лідер мусульман росії, справді такий хоробрий, войовничий, але ці образи кадировців, які кричать "Аллаху акбар" і мчать щось штурмувати, це просто смішно для нас, для людей, які бачать війну щодня.

Це – індійське кіно. Але й цей Боллівуд хтось дивиться. Люди з тих країн, які не знають справжньої ситуації, вірять у цей образ", — зазначив він.

Також Ісмагілов додав, що кадиров навмисно називає війну проти України "священною" війною мусульман та джихадом.

"Тут маніпуляція абсолютно у всьому. По-перше, він не є релігійним офіційним лідером, який має легітимність оголошувати джихад. Щоб оголошувати джихад, ти маєш бути легітимним верховним духовним діячем… росія не є мусульманською країною, там не діють норми та закони шаріату. Там навіть більшість населення не мусульмани.

По-друге, з погляду шаріату, джихад може оголошуватися виключно, якщо для цього є підстави. Наприклад, якби Україна була мусульманською країною, ми маємо підстави оголошувати джихад, бо на нас напали. Нас вбивають, знищують, грабують. На росію не напали. Відповідно, у них немає жодних підстав оголошувати джихад. Тобто фактично відбувається маніпуляція тупими неосвіченими людьми, які можуть повірити у ці гасла", — вважає він.

Колишній муфтій Духовного управління мусульман України також зазначив, що його смішать гасла щодо "дешайтанізації".

"Ось я читаю російські новини про те, що кадировці когось зґвалтували на Білгородщині чи Кубані. Зґвалтували інших чоловіків. Це практично гомосексуалізм. Тому це ми можемо оголошувати їм "дешайтанізацію", тому що зґвалтування — великий гріх і злочин, що тягне за собою вищу міру. покарання з погляду шаріату, і це ми їх повинні "дешайтанізувати" за їхні вчинки, а не вони нас. мусульмани", — завершив він думку.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Кадирівці ґвалтують чоловіків. Це ми повинні їх "дешайтанізувати": муфтій Саїд Ісмагілов