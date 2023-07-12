Скандальный боец UFC сравнил кадырова с королем и сорвал интервью

Чимаев неоднократно называл кадырова братом

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев прервал свое недавнее интервью, в котором у него спрашивали об отношениях с главой Чеченской республики рамзаном кадыровым.

Как пишут российские СМИ, во время общения со спортсменом журналист издания Expressen попросил его детальнее рассказать об общении с кадыровым.

В ответ на это Чимаев начал доказывать, что в его теплых отношениях с ним нет ничего необычного.

"Погодите. Он президент моей земли. В Швеции есть король, верно? Если король скажет мне прийти и поужинать с ним, я приду. Я выражу уважение королю.

кадыров – президент моей земли [Чечни], и я его уважаю. Когда он зовет меня на ужин, я иду ужинать с ним. Если я поеду в США и президент пригласит меня, я поеду и с ним поужинаю", — отметил он.

Интересно, что Чимаев неоднократно называл кадырова братом и не стеснялся признавать, что тесно с ним общается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов недавно нам в интервью рассказал, как на самом деле мусульмане относятся к кадырову.