"Это индийское кино": бывший муфтий рассказал, как на самом деле мусульмане относятся к кадырову

кадыров не является официальным религиозным лидером

Над имиджем главы Чеченской республики рамзана кадырова работали боле 15 лет, чтобы сделать из него "неформального лидера мусульман россии".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доброволец ВСУ, бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Он рассказал, что в Чечне проводили разные конференции, а также возили кадырова по разным мусульманским странам, а сам чиновник представляет собой медийный проект.

"Но кадыров на самом деле не является лидером для мусульман россии. Это, знаете ли, такой бренд, и он преимущественно работает не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю. Может, некоторые удивятся, но во многих мусульманских, а особенно арабских странах, люди действительно думают, что кадыров — мощный лидер мусульман россии, действительно такой храбрый, воинственный. Но эти образы кадыровцев, которые кричат "Аллаху акбар" и несутся что-то штурмовать, это просто смешно для нас, для людей, которые видят войну каждый день.

Это индийское кино. Но и этот Болливуд кто-то смотрит. Люди из тех стран, которые не знают настоящую ситуацию, верят в этот образ", — отметил он.

Также Исмагилов добавил, что кадыров намеренно называет войну против Украины "священной" войной мусульман и джихадом.

"Здесь манипуляция абсолютно во всем. Во-первых, он не является религиозным официальным лидером, обладающим легитимностью объявлять джихад. Чтобы объявлять джихад, ты должен быть легитимным верховным духовным деятелем… Россия не является мусульманской страной, там не действуют нормы и законы шариата. Там даже большинство населения не мусульмане.

Во-вторых, с точки зрения шариата, джихад может объявляться исключительно, если для этого есть основания. Например, если бы Украина была мусульманской страной, у нас есть основания объявлять джихад, потому что на нас напали. Нас убивают, уничтожают, грабят. На россию не напали. Соответственно, у них нет никаких оснований объявлять джихад. То есть фактически происходит манипуляция тупыми невежественными людьми, которые могут поверить в эти лозунги", — считает он.

Бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины также отметил, что его смешат лозунги о "дешайтанизации".

"Вот я читаю российские новости о том, что кадыровцы кого-то изнасиловали на Белгородщине или Кубани. Изнасиловали других мужчин. Это практически гомосексуализм. Поэтому это мы можем объявлять им "дешайтанизацию", потому что изнасилование — большой грех и преступление, влекущее высшую меру наказания с точки зрения шариата. И это мы их должны "дешайтанизировать" за их поступки, а не они нас. То есть как россия это абсолютная ложь, лицемерная и фальшивая страна, так же и все эти так называемые "лидеры мусульман" — абсолютно фальшивые мусульмане", — завершил он мысль.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Кадыровцы насилуют мужчин. Это мы должны их "дешайтанизировать": муфтий Саид Исмагилов