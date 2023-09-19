Тяжка хвороба і смерть? Що відомо про стан здоров’я кадирова

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Глава Чечні рамзан кадиров давно не з’являвся на публіці. У зв’язку з цим у пресі з’явилося багато чуток та версій щодо його стану здоров’я. Ситуацію почали коментувати у політичних колах.

"Телеграф" вирішив розібратися в тому, що відбувається, і зібрав усі версії та припущення на тему здоров’я кадирова, що похитнулося.

Що передувало?

Вперше про проблеми зі здоров’ям голови Чечні заговорили на початку цього року. У виданні Bild повідомили, що рамзан кадирова має проблеми з нирками. Пізніше у мережі з’явилося фото військового злочинця, зроблене у лютому 2023 року. На світлині видно, що він сильно видужав. У ЗМІ припустили, що нирки не справляються із навантаженнями.

Через місяць, у березні 2023 року, рамзан кадиров з’явився на зустрічі з "головою днр" денисом пушиліним із переносним пульсоксиметром на руці.

У травні глава ГУР Кирило Буданов підтвердив, що у кадирова проблеми зі здоров’ям. Керівник української розвідки додав, що вся річ у наркотиках. Спочатку голова Чечні приймав їх як знеболювальне, але потім підсів.

Крім того, одним із перших чутки про проблеми зі здоров’ям рамзана кадирова почав підігрівати чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані). У липні поточного року він заявив, що "кадиров перебуває при смерті і вже не розмовляє".

Що відомо про кадиров зараз?

Пізніше видання OBOZREVATEL з посиланням на свої джерела повідомило, що кадиров нібито перебуває у комі. Також у коментарі виданню представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що глава Чечні у критичному стані.

Громадський діяч із республіки Ічкерія Муса Ломаєв заявив, що наразі кадиров перебуває у лікарні Управління справами президента у москві. Втім, він не може стверджувати чи живий чи мертвий зараз "лідер Чечні".

У свою чергу екс-депутат держдуми росії Марія Максакова розповіла 24 каналу, що кадиров, можливо, проходить лікування діалізом через відмову нирок.

"Це дуже складна операція навіть для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Може статися відторгнення органу, потрібна імуносупресивна терапія, а на ній, як правило, не дуже довго живуть. Якщо вийде 10 років – це вже добре", — сказала вона.

Увечері 17 вересня у багатьох російських телеграм-каналах з’явилася інформація, що авто з чеченськими номерами масово прибувають до лікарні, де перебуває соратник путіна. На знімках з автомобілями видно, що вони на державних номерах чи салоні перебувають громадяни Чеченської республіки.

У кремлі давати будь-які коментарі щодо стану здоров’я кадиров відмовилися.

А ось секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону 19 вересня заявив, що погіршення стану здоров’я лідера Чечні може бути пов’язане із його отруєнням. Він додав, що на кадирова та інших росіян ведеться полювання, оскільки у кремлі продовжується боротьба між різними гілками влади.

"Як там буде у нього зі станом здоров’я, дивитимемося. Я б не поспішав, бо людина може перебувати в комі і тиждень, і місяць, і півроку і більше", — заявив секретарю РНБО.

На думку Данілова, смерть кадирова не призведе до якихось сильних змін в росії, а лише послабить одне з угруповань кремля.

Варто нагадати, що раніше інтерес до здоров'я кадирова підігрівав його власний син Адам. Він опублікував суперечливі відео про біль від втрати батька і фотографії з рамзаном.

Тим часом поки кадиров перебуває на лікуванні, швидше за все, представників його армії продовжують ліквідовувати в Україні.