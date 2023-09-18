"Мы выдержали...": путин наврал о санкциях, а ЕС готовит новый удар

В рф заявляют о восстановлении экономики после санкций

Пока российский диктатор вещает своему народу о том, как рф "выдержала" санкционное давление, Евросоюз готовит очередной "удар" по стране агрессору. Речь идет о 12-ом пакете санкций, который может быть объявлен уже в начале октября.

Так, в понедельник, 18 сентября, президент рф владимир путин на совещании с экономическим блоком правительства, трансляцию проводила пресс-служба кремля, заявил, что в рф завершился этап восстановления экономики после введения санкций против страны.

"Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в отдельных странах, которые называем недружественными. ВВП россии вышел на уровень 2021 года", — сказал он.

Он добавил, что одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор — ослабление рубля. При этом, по мнению путина, нужно четко понимать причины и своевременно принять решения.

"Уверен, что правительство, Центральный банк, сработают профессионально и, что важно, согласовано", — подчеркнул диктатор.

В то же время Bloomberg пишет, что новый пакет санкций от ЕС может появиться уже в октябре текущего года или будет объявлен во время саммита ЕС-США, который также пройдет в октябре. Новые меры, вероятно, будут включать в себя решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка рф.

При этом Польша и страны Балтии хотят зайти в вопросе санкций еще дальше. По словам источников, группа призвала к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ИТ-услуг. Также есть предложение ввести ограничение на ядерный сектор россии. Однако неоднократно такие попытки сталкивались с неудачей, так как многие члены-государства выступают против.

Также новый пакет, возможно, будет включать в себя версию ЕС предстоящего запрета G7 на российские алмазы. Механизм "Семерки" направлен на отслеживание драгоценных камней через границы. Также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать более постепенно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом Великобритания ввела новые санкции против некоторых лиц в россии в ответ на принудительную депортацию россией украинских детей.

При этом добавим, что в россии четко прослеживается давление санкций. К примеру, в рф снимают с маршрутов чешские самолеты в связи с дефицитом запчастей. До этого такие самолеты перестала использовать компания "Комиавиатранс" из Республики Коми, по той же причине.