"Ми витримали...": путін набрехав про санкції, а ЄС готує новий удар

У росії заявляють про відновлення економіки після санкцій

Поки російський диктатор мовить своєму народу про те, як росія "витримала" санкційний тиск, Євросоюз готує черговий "удар" по країні агресору. Йдеться про 12-й пакет санкцій, який може бути оголошено вже на початку жовтня.

Так, у понеділок, 18 вересня, президент рф володимир путін на нараді з економічним блоком уряду, трансляцію проводила пресслужба кремля, заявив, що в росії завершився етап відновлення економіки після введення санкцій проти країни.

"Ми витримали абсолютно безпрецедентний зовнішній тиск, санкційний тиск деяких правлячих еліт в окремих країнах, які називаємо недружніми. ВВП росії вийшов на рівень 2021 року", — сказав він.

Він додав, що одна з основних проблем пов’язана із прискоренням інфляції. Головний чинник – ослаблення рубля. При цьому, на думку путіна, потрібно чітко розуміти причини та своєчасно ухвалити рішення.

"Упевнений, що уряд, Центральний банк, спрацюють професійно і, що важливо, узгоджено", — наголосив диктатор.

Водночас, Bloomberg пише, що новий пакет санкцій від ЄС може з’явитися вже в жовтні поточного року або буде оголошений під час саміту ЄС-США, який також пройде в жовтні. Нові заходи, ймовірно, включатимуть рішення використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку росії.

При цьому Польща та країни Балтії хочуть зайти у питанні санкцій ще далі. За словами джерел, група закликала до додаткових санкцій щодо ЗПГ та ІТ-послуг. Також є пропозиція запровадити обмеження на ядерний сектор росії. Однак неодноразово такі спроби стикалися з невдачею, оскільки багато членів-держав виступають проти.

Також новий пакет, можливо, міститиме версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські алмази. Механізм "Сімки" спрямований на відстеження дорогоцінного каміння через кордони. Також на запровадження прямої заборони на покупки з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку Великобританія запровадила нові санкції проти деяких осіб у росії у відповідь на примусову депортацію росією українських дітей.

При цьому додамо, що у росії чітко простежується тиск санкцій. Наприклад, у рф знімають з маршрутів чеські літаки у зв’язку з дефіцитом запчастин. До цього такі літаки перестала використовувати компанія "Коміавіатранс" із Республіки Комі з тієї ж причини.