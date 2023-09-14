ЄС зняв санкції з чотирьох непростих росіян: як вони цього досягли

Дія поточного санкційного списку завершиться 15 вересня

Європейський союз продовжив дію персональних санкцій, запроваджених у зв’язку з повномасштабною війною росії проти України. Діяти нові обмеження будуть до 15 березня 2024 року.

При цьому до нового списку санкцій не увійшли четверо росіян. Подробиці повідомляє Медуза.

"Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2024 року", – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Серед "щасливчиків" виявились:

· Власник групи компаній ЄСП, куди, зокрема, входить медіахолдинг РБК, Григорія Березкіна;

· Екс-акціонер "Нортгазу", колишній сенатор Ради Федерації, інвестор, мільярдер Фархада Ахмедова;

· Екс-гендиректор Ozon Олександра Шульгіна. Він залишив свою посаду відразу після того, як ЄС запровадив проти нього санкції;

· Полковник російської армії, який загинув у жовтні 2022 року Георгія Шуваєва.

Варто зазначити, що екс-гендиректор Ozon Олександр Шульгін став єдиним російським підприємцем, якому вдалося домогтися зняття санкцій через суд. Росіянин не заперечував санкції, а вимагав виключити його із обмежувального списку.

Таким чином, із чотирьох росіян, з яких знято санкції, один добився цього через суд, другий випав зі списку через смерть; що стосується ще двох, причини зняття з них санкцій поки що не відомі.

Новий же санкційний список ЄС торкається близько 1800 фізичних та юридичних осіб. Обмеження, як і раніше, передбачатимуть, серед іншого, заморожування активів та заборону надання цим особам фінансових чи інших матеріальних ресурсів.

Раніше Телеграф писав, що встигла втратити росія через санкції. Згодом обмеження будуть більшими. Вони дедалі більше знищуватимуть російську економіку.