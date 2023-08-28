Півмільярда доларів у Росії та спроба обійти санкції: чим живе PariMatch після заборони в Україні

PariMatch може продовжувати заробляти гроші в росії незважаючи на війну

Незважаючи на російську агресію, низка українських фірм, як і раніше, намагаються всидіти на двох стільцях і продовжують заробляти і в Україні, і в росії. І хоча за такі старання влада їх карає, ті намагаються обійти заборону на ведення бізнесу в Україні. Але й тут їх чатують на проблеми, пов’язані з незаконним гральним трафіком. Про один із подібних випадків днями повідомляв співвласник monobank Олег Гороховський — тоді виникли складнощі у букмекера BuddyBet, якого пов’язують із підсанкціонованим PariMatch.

"Телеграф" вирішив розібратися, чому одна із найстаріших беттингових компаній України під торговою маркою PariMatch опинилася під забороною в Україні, і чи могло так статися, що компанія продовжує працювати, але вже під іншою вивіскою.

Майже 30 років на гральному ринку України

ТМ PariMatch є справжнім ветераном гральних ігор в Україні, адже вона була зареєстрована як ТОВ "Парі-матч" ще 1995 року. Щоправда, в самій компанії роком створення бренду вважають 1994-й. За час своєї роботи PariMatch не лише зміцнився на ігровому ринку України, а й закріпився у статусі сімейної фірми.

Так, якщо власником ТОВ "Парі-матч" є Едуард Швіндлерман, то ось компанією, своєрідним "дзеркалом" PariMatch — ТОВ "Париматч", володіє його дочка Катерина Білоруська.

Щоправда, не безпосередньо, а через кіпрську фірму FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD, створену за тиждень, 15 листопада 2019 року, до реєстрації ТОВ "Париматч".

З 2019 року власницею ігрової імперії PariMatch стала саме Катерина Білоруська зі статком у понад 400 мільйонів доларів.

Складно сказати, що спонукало Едуарда Швіндлермана провести такий "ребрендинг" — втома від бізнесу та бажання відпочити, або ж увага до його персони з боку журналістів та слідчих.

Наприклад, у 2017 році тоді ще Генпрокуратура України вважала, що ТОВ "Парі-матч" було однією з ключових ланок схеми з відмивання брудних грошей та виведення останніх за кордон. Зокрема, приймаючи від гравців ставки, компанія переказувала гроші за кордон у рамках виконання зобов’язань за контрактами з іноземними фірмами. Усього на думку слідства таким чином виводилося до 20 млн. грн. на день, а загальна сума склала 350 млн. дол. Втім, довести щось слідство так і не зуміло.

Згодом звинувачення у сумнівних операціях, а пізніше у співпраці з агресорами, стануть для PariMatch звичайною справою. Так само як і "мімікрія", подібна до реєстрації нової фірми, як це було з ТОВ "Париматч".

Два стільці під час війни

Після ребрендингу у 2019 році PariMatch намагається створити собі імідж повністю законної компанії, зокрема, стає першим оператором ринку, який отримав ліцензію на азартні ігри після їх легалізації в Україні. Свій дозвіл фірма отримала у березні 2021 року.

Паріматч

При цьому цілком легально компанія працювала в росії, де за підрахунками журналістів після 2014 року збирала від 7 до 15 млрд рос. руб., отримуючи чистий прибуток до 400 млн руб чи 150 млн грн. Результат дозволяв компанії входити до першої десятки російських букмекерських компаній.

Але 24 лютого 2022 року радикально змінило ситуацію – тепер кожна фірма, яка працювала одночасно в Україні та росії, мала вибрати, де їй залишитися. У березні PariMatch заявили, що відкликали франшизу і припинили співпрацю з росією. Також росію відключили від софту Parimatch Tech та позбавили прав використовувати бренд Parimatch у будь-якому вигляді.

Однак швидко з’ясувалося, що ще раніше в росії Parimatch заявив про черговий "ребрендінг" — так на світ з’явився оператор грального ринку росії Paribet, який був створений ТОВ "Бетрінг", що раніше працює в росії під брендом Parimatch.

Ребренінг по-російськи

ТОВ "Бетринг" має дуже цікаву структуру власності — він належить такому собі ТОВ "Фінбрідж", а той на 85% є власністю ТОВ "Грающий світ". В останній же фірмі дивовижна рівноправність — відразу четверо партнерів володіють по 15% статутного фонду, а ще 5 засновників володіють 40%, що залишилися.

Чому це дивує? Тим, що для прийняття рішення у фірмі потрібна згода 4 основних власників фірми, чого далеко не завжди можна досягти. Найімовірніше тут два варіанти:

партнери живуть дуже дружно та згодні з усіх питань бізнесу;

вони просто підставні особи, які голосують разом так, як їм скаже справжній господар фірми.

Цікаво, що один із 4 основних співвласників "Граючого світу" — Ігор Вишняков, раніше згадувався чи то як партнер, чи то як найманий менеджер "Париматч росія". У всякому разі, так стверджували російські ЗМІ.

Так виглядає можливий бізнес Париматч у росії

Ймовірно, з цієї причини в самій росії справжнім власником "Бетрингу" вважають Тетяну Білоруську – дружину Едуарда Швіндлермана та матір Катерини Білоруської.

Зазначимо, що за даними профільних ЗМІ в росії, в 2022-му році "ребрендинговий" Paribet заробив у росії 38,8 млрд руб., Що на той час було еквівалентно 550 млн дол.

Ймовірно, саме з цих міркувань РНБО України 10 березня 2023 року ухвалила рішення про включення Parimatch до списку санкцій. Вже 11 березня відповідного указу підписав президент України.

Чи невинний Париматч?

Санкції РНБО передбачали практично повну заборону роботи ТМ Parimatch на 50 років, що фактично ставить "хрест" на компанії в Україні.

Спочатку оператор повністю прийняв рішення влади і заявив про припинення своєї роботи, але потім стали відбуватися дивні метаморфози. Через 9 днів на сайті президента України з’явилася петиція, яка закликала зняти санкції з "Париматч".

Після того, як документ набрав 25 тисяч підписів, 25 липня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю розібратися у цьому питанні. Але зважаючи на все, відповідь Кабміну навряд чи буде позитивною для ТМ Parimatch.

За даними РБК-Україна, Комісія з регулювання азартних ігор виявила спроби Parimatch обійти санкції. Йдеться про створення букмекера BuddyBet, який керується тією ж компанією з острова Кюрасао Winever BV, як і раніше Parimatch. Більше того, навіть сайт BuddyBet, по суті, є копією сайту Parimatch, доки той працював до березня 2022 року.

Крім того, український суд визнав факт роботи оператора Parimatch у Росії як юридичний факт, визнавши неспроможними спроби компанії домогтися спростування інформації у ЗМІ як недостовірної.