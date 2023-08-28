Полмиллиарда долларов в России и попытка обойти санкции: чем живет PariMatch после запрета в Украине

PariMatch может продолжать зарабатывать деньги в рф несмотря на войну

Несмотря на российскую агрессию, ряд украинских фирм по-прежнему пытаются усидеть на двух стульях и продолжают зарабатывать и в Украине, и в россии. И хотя за такие старания власти их наказывают, те пытаются обойти запрет на ведение бизнеса в Украине. Но и тут их подстерегают проблемы, связанные с незаконным игорным трафиком. Об одном из подобных случаев на днях сообщал совладелец monobank Олег Гороховский — тогда возникли сложности у букмекера BuddyBet, которого связывают с подсанкционным PariMatch.

"Телеграф" решил разобраться, почему одна из старейших беттинговых компаний Украины под торговой маркой PariMatch оказалась под запретом в Украине, и могло ли так произойти, что компания продолжает работать, но уже под другой вывеской.

Почти 30 лет на игорном рынке Украины

ТМ PariMatch является настоящим ветераном игорных игр в Украине, ведь она была зарегистрирована как ООО "Пари-матч" еще в 1995-м году. Правда в самой компании годом создания бренда считают 1994-й. За время своей работы PariMatch не только укрепился на игровом рынке Украины, но и закрепился в статусе семейной фирмы.

Так, если собственником ООО "Пари-матч" является Эдуард Швиндлерман, то вот компанией, своеобразным "зеркалом" PariMatch – ООО "Париматч", владеет его дочь Екатерина Белорусская.

Правда не напрямую, а через кипрскую фирму FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD, созданную за неделю, 15 ноября 2019 года, до регистрации ООО "Париматч".

С 2019 года владелицей игровой империи PariMatch стала именно Екатерина Белорусская с состоянием в более чем в 400 миллионов долларов.

Сложно сказать, что побудило Эдуарда Швиндлермана провести такой "ребрендинг" — усталость от бизнеса и желание отдохнуть, или же внимание к его персоне со стороны журналистов и следователей.

К примеру, в 2017 году тогда еще Генпрокуратура Украины считала, что ООО "Пари-матч" являлось одним из ключевых звеньев схемы по отмыванию грязных денег и выводу последних заграницу. В частности, принимая от игроков ставки, компания переводила деньги заграницу в рамках выполнения обязательств по контрактам с иностранными фирмами. Всего по мнению следствия таким образом выводилось до 20 млн грн в день, а общая сумма составила 350 млн дол. Впрочем, доказать что-либо следствие так и не сумело.

Впоследствии обвинения в сомнительных операциях, а позднее в сотрудничестве с агрессорами, станут для PariMatch обычным делом. Равно как и "мимикрия", подобная регистрации новой фирмы, как это было с ООО "Париматч".

Два стула во время войны

После ребрендинга в 2019 году PariMatch старается создать себе имидж полностью законной компании, в частности, становится первым оператором рынка, получившим лицензию на занятие азартными играми после их легализации в Украине. Свое разрешение фирма получила в марте 2021 года.

Париматч

При этом вполне легально компания работала в россии, где по подсчетам журналистов после 2014 года собирала от 7 до 15 млрд рос. руб., получая чистой прибыли до 400 млн руб или 150 млн грн. Результат позволял компании входить в первую десятку российских букмекерских компаний.

Но 24 февраля 2022 года радикально изменило ситуацию – теперь каждая фирма, работавшая одновременно в Украине и рф, должна была выбрать, где ей остаться. В марте в PariMatch заявили, что отозвали франшизу и прекратили сотрудничество с россией. Также россию отключили от софта Parimatch Tech и лишили прав использовать бренд Parimatch в любом виде.

Однако быстро выяснилось, что еще раньше в россии Parimatch заявил об очередном "ребрендинге" — так на свет появился оператор игорного рынка рф Paribet, который был создан ООО "Бетринг", работающим ранее в россии под брендом Parimatch.

Ребренлинг по-российски

ООО "Бетринг" имеет весьма интересную структуру собственности – он принадлежит такому себе ООО "Финбридж", а тот на 85% является собственностью ООО "Играющий мир". В последней же фирме удивительное равноправие – сразу четверо партнеров владеют по 15% уставного фонда, а еще 5 учредителей владеют оставшимися 40%.

Почему это удивляет? Тем, что для принятия решения в фирме требуется согласие 4 основных владельцев фирмы, чего далеко не всегда можно добиться. Вероятнее всего тут два варианта:

партнеры живут очень дружно и согласны по всем вопросам бизнеса;

они просто подставные лица, которые голосуют все вместе так, как им скажет истинный хозяин фирмы.

Любопытно, что один из 4 основных совладельцев "Играющего мира" — Игорь Вишняков, ранее упоминался не то как партнер, не то как наемный менеджер "Париматч россия". Во всяком случае так утверждали российские СМИ.

Так выглядит возможный бизнес Париматч в россии

Вероятно, по этой причине в самой россии истинным владельцем "Бетринга" считают Татьяну Белорусскую – жену Эдуарда Швиндлермана и мать Екатерины Белорусской.

Заметим, что по данным профильных СМИ в рф, в 2022-м году "ребрендинговый" Paribet заработал в россии 38,8 млрд руб., что на то время было эквивалентно 550 млн дол.

Вероятно, именно по этим соображениям СНБО Украины 10 марта 2023 года принял решение о включении Parimatch в санкционный список. Уже 11 марта соответствующий указ подписал президент Украины.

Невиновен ли Париматч?

Санкции СНБО предполагали практически полный запрет работы ТМ Parimatch сроком на 50 лет, что фактически ставит "крест" на компании в Украине.

Сперва оператор полностью принял решение властей и заявил о прекращении своей работы, но затем стали происходить странные метаморфозы. Спустя 9 дней на сайте президента Украины появилась петиция, призывавшая снять санкции с "Париматч".

После того как документ набрал 25 тысяч подписей, 25 июля президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю разобраться в данном вопросе. Но судя по всему, ответ Кабмина вряд ли будет положительным для ТМ Parimatch.

По данным РБК-Украина, Комиссия по регулированию азартных игр обнаружила попытки Parimatch обойти санкции. Речь идет о создании букмекера BuddyBet, который управляется той же компанией из острова Кюрасао Winever B.V, что и ранее Parimatch. Более того, даже сайт BuddyBet, по сути является копией сайта Parimatch, до тех пор, пока тот работал до марта 2022 года.

Кроме того, украинский суд признал факт работы оператора Parimatch в россии как юридический факт, признав несостоятельными попытки компании добиться опровержения информации в СМИ как недостоверной.