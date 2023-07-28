Суд подтвердил работу Parimatch в россии после начала войны

Публикация в СМИ признана достоверной

Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворил апелляцию информационного агентства "РБК-Украина" и признал достоверной публикацию агентства по работе Parimatch в россии после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда и адвоката агентства.

Как известно, в прошлом году кипрский холдинг "Риллиус Холдинг Лимитед", являющийся владельцем ТМ Parimatch, требовал в судебном порядке от информационного агентства "РБК-Украина" опровержения информации о работе компании в России и Белоруссии после 24 февраля 2022 года.

При этом в самом исковом заявлении истцы раскрыли свою структуру, в которую входит ряд компаний — "Ретен Энтертейнмент Лтд" (главная холдинговая компания группы Parimatch Tech), "Риллиус Холдинг Лимитед" (владелец ТМ "Parimatch") и "БТБ Бетлаб Холд" (владелец программного комплекса).

Компания "Риллиус" утверждала, что отозвала франшизу из России на юридическом и техническом уровнях еще в марте 2022 года, но по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch было прекращено в сентябре 2022 года.

Также в процессе судебного разбирательства стало известно, что на территории России до сих пор действуют 11 торговых марок, связанных с ТМ Parimatch со сроком действия свидетельств до 2029 года.

Несмотря на это, Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Parimatch. Северный апелляционный хозяйственный суд полностью отменил решение местного хозяйственного суда в пользу информационного агентства "РБК-Украина".

Напомним, в марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор. В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Со своей стороны Parimatch пытается снять санкции. В частности, была подготовлена петиция на сайте президента Украины, которая собрала необходимое количество голосов. В ответ на петицию президент Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю проверить правомерность санкций, введенных против компании Parimatch, и в случае выявления нарушений принять необходимые меры.

Кроме того, по последним данным СМИ, недавно появившийся на украинском игорном рынке букмекер BuddyBet связан с брендом Parimatch. Бренды связаны через компанию Winever BV с лицензией на организацию азартных игр в Кюрасао, поскольку до введения санкций СНБО Winever BV оперировала сайтами Parimatch.