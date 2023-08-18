Новый букмекер, которого связывают с PariMatch, столкнулся со сложностями в работе monobank

Букмекер BuddyBet, который управляется той же компанией из острова Кюрасао Winever B.V., что и сайт находящегося под украинскими санкциями PariMatch, столкнулся со сложностями в работе с monobank.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram совладельца банка Олега Гороховского.

"В рамках постоянной борьбы с незаконным игорным трафиком сообщаю: Уважаемые игроки! Никаких сбоев с оплатами, как на экране, у нас нет. Это проблема на стороне торговой точки. Попытайтесь, пожалуйста, играть в шахматы", — написал Гороховский.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами Российской Федерации.