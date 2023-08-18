Новий букмекер, якого пов'язують із PariMatch, зіштовхнувся зі складнощами у роботі monobank

Букмекер BuddyBet, який керується тією ж компанією з острова Кюрасао Winever BV, що і сайт, що знаходиться під українськими санкціями PariMatch, зіштовхнувся зі складнощами роботи з monobank.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Telegram співвласника банку Олега Гороховського.

"У рамках постійної боротьби з незаконним гральним трафіком повідомляю: Шановні гравці! Жодних збоїв з оплатами, як на екрані, у нас немає. Це проблема на стороні торгової точки. Спробуйте, будь ласка, грати в шахи", — написав Гороховський.

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор .

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами російської федерації.