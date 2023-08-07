Топ-менеджери Нацбанку могли "прикривати" мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ

Йдеться про змову букмекерів та онлайн-казино з 9 українськими банками щодо ухилення від сплати податків шляхом реалізації схем міскодингу

Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.

Про це у своїй публікації "Дах" міскодингу: хто у Нацбанку допомагав гральному бізнесу ухилятися від податків?" пише видання Факти.

Як відомо, навесні цього року СБУ і БЕБ відкрили відразу 45 кримінальних проваджень за фактом змови букмекерів та онлайн-казино з дев'ятьма українськими банками щодо ухилення перших від сплати податків шляхом реалізації схем міскодингу — маніпуляцій з кодами транзакцій, коли замість коду 7995, що відноситься до азартних ігор, банки вказували інші коди, що дозволяло "гравачам" приховувати свої реальні обороти та уникати сплати податків на десятки мільярдів гривень.

У схемі брали участь державний "Укргазбанк" та приватні IBOX BANK, банк "Форвард", ”Sense bank” (російський "Альфа-банк"), Оксі банк, Сom In Bank, банк Конкорд, а також банк "ПУМБ" та "Універсал Банк". Однак видання наголошує, що такі масові схеми одразу в десятці банків не могли відбуватися без участі Національного банку України. Про те, що у змові з банками та "ігральниками" знаходились і співробітники НБУ, ще у березні 2023 року заявляв народний депутат Олексій Жмеренецький.

"До вересня 2022 року ніхто з органів влади типу "не знав" про існування цих схем. Нацбанк "не помічав", що рахунками ганяють схемні транзакції, поки повністю не змінили кадровий склад відповідного департаменту", – заявляв депутат.

Наталію Дегтярьову за час її перебування з 2016 року на посаді головної з нагляду за банками звинувачують у систематичному ігноруванні фінансових порушень низки банків та лояльному відношенні до російського "Альфа-банку" (банк Sense) та до Укргазбанку. Поки головою НБУ був Кирило Шевченко, Наталія Дегтярьова не бачила жодних порушень у роботі його рідного Укргазбанку, де він був головою правління. Після ж звільнення Шевченка з НБУ, в Укргазбанку було проведено перевірку, яка виявила понад 2 тисячі порушень, зазначав журналіст Сергій Лямець.

Крім того, Дегтярьову звинувачують і в мовчазному спостереженні за тим, як 10 місяців періоду повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбувалося "прокачування" грошей російського букмекера 1xBet компанією RoyalPay, на яку лише наприкінці року звернув увагу РНБО та наклав на неї санкції".

"Не бачила і багатозначно мовчала багато місяців Наталія Дегтярьова і з приводу масового грального мискодингу. Ні в її "підопічних" ”Альфа-банку” та Укргазбанку, ні в усіх інших. Поки його не побачили в БЕБ та СБУ", — йдеться у публікації.

За даними видання, "Айбокс банк" за період січня — липня 2022 року провів 1,4 млрд грн за кодом "кіберспорт". Банк "Конкорд" у період жовтня 2021 року — січня 2023 року провів платежів на 132 млрд грн, одразу 66% з яких пройшли за кодом 7994 "відеоігри". "Комінбанк" має 90% транзакцій за майже 1,5 роки — це купівля відеоігор, за кодом якої пройшли 125 млрд грн.

"Чи можна було не помітити за півтора року той факт, що раптом під час війни українці почали масово купувати комп'ютерні ігри на десятки та сотні мільярдів гривень? Навряд чи. Але Наталія Дегтярьова не помітила", — наголошують журналісти.

У квітні 2023 року новий голова НБУ Андрій Пишний звільнив Наталю Дегтярьову. Перед звільненням, як повідомляв виданню UBR їхній співрозмовник у НБУ, Дегтярьову викликали на допити — цілком імовірно, що саме у справах міскодингу. Тетяна Бутковська залишається на своїй посаді досі.