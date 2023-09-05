На Зеленського подали до суду: незадоволена компанія, проти якої запровадили санкції

Суд призначив розгляд позову на 5 вересня

Букмекерська компанія PariMatch, заборонена в Україні, подала до суду на президента Володимира Зеленського. Її головна вимога до глави держави — скасування санкцій, які проти букмекера запровадили у березні 2023 року.

Кіпрська компанія "Віплей Медіа Холдинг Лімітед" (Weplay Media Holding Limited), на яку зареєстровано торговий знак PariMatch через суд, намагається домогтися визнання санкцій протиправними, а указ недійсним. Про це повідомляється в ухвалі Верховного суду.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що діяльність позивача (Weplay Media Holding Limited), що входить до української групи компаній Parimatch, пов’язана виключно з володінням об’єктами права інтелектуальної власності (торговельні марки, програмне забезпечення) та часткою у статутному капіталі ТОВ "Покерматч.юа", — йдеться у повідомленні.

У позові було зазначено, що після початку повномасштабного вторгнення PariMatch припинила будь-яку співпрацю з резидентами країни-агресора і "вживає всіх можливих заходів для припинення використання об’єктів інтелектуальної власності на території рф".

Суд відкрив провадження в адміністративній справі, і ухвалив рішення залучити до сторони відповідача СБУ та РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив роботу компанії PariMatch у росії після початку повномасштабного вторгнення.