Не можна прикрити звірства білим прапором: Parimatch закликав ізолювати російський спорт

Компанія вважає, що компроміс — це виправдання війни

У росії тріумфують, все більше і більше організацій схиляються до того, щоб допустити терористів до Олімпійських ігор. "За" висловилися у МОК, ООН, оргкомітеті Парижа-2024. Самі росіяни вже вихваляються, що на танках виїжджатимуть на церемонію нагородження.

Водночас, в Україні дедалі голосніше звучать заклики не допустити росіян до міжнародних змагань. Президент Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута, щоб він побачив на власні очі звірства російської армії. А президент НОК Вадим Гутцайт не виключив бойкоту Ігор-2024, якщо там будуть агресори.

За ізоляцію росії виступив і бренд Parimatch, який активно підтримує український спорт та ЗСУ. У компанії впевнені, що росіяни, які знищують спорт в Україні, не мають права бути частиною олімпійської родини.

"Вони свідомо та цілеспрямовано порушують усі олімпійські принципи: руйнують, вбивають, знущаються, дискримінують.

МОК готовий заплющити очі на звірствах росіян, вони готові прикрити їх білим прапором.

Десятки атлетів, які ще вчора прославляли Україну у світі, гинуть від ворожих ракет, а українські вболівальники зі зброєю в руках захищають рідну землю, тим часом російські фанати хизуються символами війни на прапорах і закликають до вбивств.

Росія має бути ізольована від усього світу. Російський спорт має бути заблокований на всіх рівнях. Компроміс – це виправдання війни.

Ми закликаємо всіх, хто поділяє олімпійські та загальнолюдські цінності, не допустити повернення російського спорту на міжнародну арену", — говориться у заяві Parimatch.

Нагадаємо, що Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусам брати участь в Азіатських іграх 2023 року. До речі, глава російського олімпійського комітету Поздняков попросив Україну не бойкотувати Олімпіаду.