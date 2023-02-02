Нельзя прикрыть зверства белым флагом: Parimatch призвал изолировать российский спорт

Компания считает, что компромисс — это оправдание войны

В россии ликуют, все больше и больше организаций склоняются к тому, чтобы допустить террористов к Олимпийским играм. "За" высказались в МОК, ООН, оргкомитете Парижа-2024. Сами россияне уже хвастаются, что на танках будут выезжать на церемонию награждения.

В то же время, в Украине все громче и громче звучат призывы не допустить россиян к международным соревнованиям. Президент Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами зверства российской армии. А президент НОК Вадим Гутцайт не исключил бойкота Игр-2024, если там будут агрессоры.

За изоляцию россии выступил и бренд Parimatch, который активно поддерживает украинский спорт и ВСУ. В компании уверены, что россияне, которые уничтожают спорт в Украине, не имеют права быть частью олимпийской семьи.

"Они сознательно и целенаправленно нарушают все олимпийские принципы: разрушают, убивают, издеваются, дискриминируют.

МОК готов закрыть глаза на зверствах россиян, они готовы прикрыть их белым флагом.

Десятки атлетов, еще вчера прославлявших Украину в мире, гибнут от вражеских ракет, а украинские болельщики с оружием в руках защищают родную землю, в это время российские фанаты кичатся символами войны на флагах и призывают к убийствам.

Россия должна быть изолирована от всего мира. Российский спорт должен быть заблокирован на всех уровнях. Компромисс – это оправдание войны.

Мы призываем всех, кто разделяет олимпийские и общечеловеческие ценности, не допустить возвращения российского спорта на международную арену", — гласит заявление Parimatch.

Напомним, что Олимпийский совет Азии предложил россии и белорусам участвовать в Азиатских играх 2023 года. Кстати, глава российского олимпийского комитета Поздняков попросил Украину не бойкотировать Олимпиаду.