На Зеленского подали в суд: недовольна компания, против которой ввели санкции

Суд назначил рассмотрение иска PariMatch на 5 сентября.

Букмекерская компания PariMatch, запрещенная в Украине, подала в суд на президента Владимира Зеленского. Ее главное требование к главе государства — отмена санкций, которые против букмекера были введены в марте 2023 года.

Кипрская компания "Виплей Медиа Холдинг Лимитед" (Weplay Media Holding Limited), на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch через суд пытается добиться признания санкций противоправными, а указ недействительным. Об этом сообщается в решение Верховного суда.

"Исковые требования обоснованы тем, что деятельность истца (Weplay Media Holding Limited), входящего в украинскую группу компаний Parimatch, связана исключительно с владением объектами права интеллектуальной собственности (торговые марки, программное обеспечение) и долей в уставном капитале ООО" Покерматч.юа", — говорится в сообщении.

В иске было отмечено, что после начала полномасштабного вторжения PariMatch прекратила любое сотрудничество с резидентами страны-агрессора и "принимает все возможные меры для прекращения использования объектов интеллектуальной собственности на территории рф".

Суд открыл производство по административному делу, и принял решение привлечь к стороне ответчика СБУ и СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил работу компании PariMatch в россии после начала полномасштабного вторжения.