Петиция по снятию санкций с Parimatch: обращение, которое поможет вернуть деньги клиентов

Необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей

На сайте официального интернет-представительства президента Украины 20 марта появилась петиция №22/184294-эп "Снять санкции с PARIMATCH". Только за три дня ее подписали более 4000 украинцев.

Чтобы петиция попала на рассмотрение президенту, необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей. Их сбор завершится через 89 дней.

Что известно о петиции

В петиции говорится, что компания Parimatch была одной из первых, кто выполнил все требования государства для легальной и честной работы на рынке. За два года в Государственный бюджет Украины было уплачено более 850 млн грн налогов, сборов и лицензионных платежей. В петиции отмечено, что бренд Parimatch прекратил деятельность на территории россии, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора, поэтому нет оснований, которые послужили внесению компании в санкционные списки.

В обращении подчеркнуто, что ООО "Париматч" и бренд Parimatch на постоянной основе помогают Украине отстаивать свою независимость в войне с россией. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, в том числе от президента Украины.

Учитывая это, украинцы просят пересмотреть решение об ограничении деятельности ООО "Париматч" на территории Украины, а именно – разблокировать счета компании и доступы к вебресурсу pm.ua.

Соответственно, все клиенты компании смогут получить средства, которые сейчас заблокированы.