Петиція щодо зняття санкцій з Parimatch: звернення, що допоможе повернути гроші клієнтів

Необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч підписів

На сайті офіційного інтернет-представництва президента України 20 березня з'явилась петиція №22/184294-еп "Зняти санкції з PARIMATCH". Лише за три дні її підписали понад 4000 українців.

Щоб петиція потрапила на розгляд до президента, необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч підписів. Їхній збір завершиться через 89 днів.

Що відомо про петицію

У петиції зазначено, що компанія Parimatch була однією з перших, хто виконав всі вимоги держави задля легальної та чесної роботи на ринку. За два роки до Державного бюджету України було сплачено понад 850 млн грн податків, зборів та ліцензійних платежів. В петиції наголошено, що бренд Parimatch припинив діяльність на території росії, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора, тож немає підстав, що послугували внесенню компанії до санкційних списків.

В зверненні підкреслено, що ТОВ "Паріматч" та бренд Parimatch на постійній основі допомагають Україні відстоювати свою незалежність у війні з росією. Компанія має численні державні і військові подяки, зокрема і від президента України.

З огляду на це українці просять переглянути рішення щодо обмеження діяльності ТОВ "Паріматч" на території України, а саме – розблокувати рахунки компанії та доступи до вебресурсу pm.ua.

Відповідно, всі клієнти компанії зможуть отримати кошти, що наразі заблоковано.