Действие текущего санкционного списка завершится 15 сентября

Европейский союз продлил действие персональных санкций, введенных в связи с полномасштабной войной россии против Украины. Действовать новые ограничения будут до 15 марта 2024 года.

При этом в новый санкционный список не вошли четверо россиян. Подробности сообщает Медуза.

"Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2024 года", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Среди "счастливчиков" оказались:

· собственник группы компаний ЕСН, куда, в частости, входит медиахолдинг РБК, Григория Березкина;

· экс-акционер "Нортгаза", бывший сенатор Совета Федерации, инвестор, миллиардер Фархада Ахмедова;

· экс-гендиректор Ozon Александра Шульгина. Он покинул свой пост сразу после того, как ЕС ввел против него санкции;

· полковник российской армии, погибший в октябре 2022 года Георгия Шуваева.

Стоит отметить, что экс-гендиректор Ozon Александр Шульгин стал единственным российским предпринимателем, которому удалось добиться снятия санкций через суд. Россиянин не оспаривал санкции, а требовал исключить его из ограничительного списка.

Таким образом, из четырех россиян, с которых сняты санкции, один добился этого через суд, второй выпал из списка по причине смерти; что касается двух оставшихся, причины снятия с них санкций пока не известны.

Новый же санкционный список ЕС затрагивает около 1800 физических и юрлиц. Ограничения, как и прежде, будут предусматривать, среди прочего, замораживание активов и запрет предоставления этим лицам финансовых или иных материальных ресурсов.

Ранее Телеграф писал, что успела потерять россия из-за санкций. Далее ограничения будут все больше. Они все сильнее будут уничтожать российскую экономику.