Якщо кадиров помер: названі імена двох можливих наступників

Наразі немає точної інформації про стан здоров’я політика

На тлі чуток про хворобу голови Чечні рамзана кадирова з’явилися розмови про те, що кремль уже готує йому заміну.

На думку військового аналітика, консультанта Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Івана Ступака, є два можливих наступника. Така думка була озвучена у коментарі "Телеграфу".

Керівництво Чеченською Республікою у путіна можуть довірити старшому синові кадирова Ахмату. Але через його вік, можливо, до нього буде приставлений "регент". "Зрозуміло, що на заміну кадирову шукатимуть таку ж лояльну до москви людину. Їм могла б стати його старший син, але він занадто молодий, щоб очолити республіку. Можливо, тимчасово до нього буде приставлений "регент": депутат держдуми Адам Делімханов чи командир "Ахмата" Апти Алаудінов", – каже експерт у коментарі "Телеграфу".

При цьому експерт зазначає, що, зробивши ставку не на ту людину, кремль може порушити хиткий баланс сил у Чечні. Адже серед чеченських кланів достатньо тих, хто був би не проти заволодіти доступом до фінансових потоків та зайняти своє місце під "кремлівським сонцем". При цьому піти проти російського президента чеченці навряд чи ризикнуть. Бо Чечня – це дотаційний регіон. Жителі республіки усвідомлюють жалюгідний стан економіки республіки, і розуміють, що повністю залежить від москви.

Нагадаємо, що голова Чечні вже давно не з’являвся на публіці. У зв’язку з цим у пресі з’явилося багато чуток на тему його здоров’я, що похитнулося. Ситуацію почали коментувати навіть у політичних колах.

Раніше Телеграф писав, що після смерті рамзана кадирова в Росії відбудеться сутичка між правлячими верхівками за доступ до фінансових потоків у Чечні.

Детальніше про те, до яких подій на Кавказі може привести смерть глави Чечні і чим це загрожує путіну, читайте в статті "Телеграф".