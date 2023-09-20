Кадиров Шредінгера: до яких подій на Кавказі може призвести смерть глави Чечні і чим це загрожує путіну

Наразі достеменно не відомо, у якому стані насправді перебуває політик

Останні два тижні у ЗМІ та соціальних мережах активно обговорюють здоров'я Рамзана Кадирова. За цей час в медіапросторі з'явилося безліч версій того, що насправді відбувається з главою Чечні, який останнім часом має дивний зовнішній вигляд і майже не з'являється на публіці. Ба більше, дехто з журналістів встиг навіть "поховати" чеченського політика, але той опублікував відео із нібито спростуванням чуток про свою смерть.

І хоча Кадиров начебто живий, галас навколо його здоров'я і ймовірного звільнення поста глави Чечні вже справляє негативний вплив на стабільність у регіоні. Так, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), дестабілізація правління Кадирова стане серйозним ударом по режиму путіна, адже для його ранньої популярності велику роль зіграло "встановлення стабільності" в Чечні через жорстоку та криваву війну.

Яким чином розгортатимуться події на Кавказі, якщо Кадиров не зможе виконувати свої обов'язки, і як це вплине на кремлівський режим, "Телеграф" запитував у політичних експертів.

Сценарій №1: незамінних в росії немає

Насамперед, варто зазначити, що попри неймовірну кількість повідомлень (в тому числі — української розвідки) про критичний стан здоров'я Рамзана Кадирова через буцімто невдало пересаджену нирку, станом на сьогодні у відкритих джерелах нема жодного офіційного підтвердження його хвороби.

Враховуючи схожі між собою свідчення з різних джерел, зміну зовнішнього вигляду глави Чечні та його двомісячну відсутність у публічному просторі, можна припустити, що Кадиров дійсно проходить лікування в москві. Якщо дані про критичність ситуації виявляться правдою, дуже скоро володимиру путіну доведеться вирішувати, хто замінить полководця "TikTok-військ" на посаді глави республіки.

Аби зрозуміти логіку кремля у цьому питанні, слід згадати історію непростих відносин москви і Грозного, впевнений військовий аналітик, консультант комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

Відвоювавши Першу чеченську війну і вихваляючись вбивствами росіян, Ахмат Кадиров уклав угоду з кремлем, чим додав чимало політичних очків особисто володимиру путіну, який став в очах росіян тим, хто нібито припинив криваву бійню. За кілька років після смерті батька Рамзан Кадиров очолив владу в республіці, частина населення якої вважала його сім'ю зрадниками народу за угоду, укладену з ворогами.

Натомість, Чечня, що є на 100% дотаційним регіоном, почала отримувати щедре фінансування з москви, а сам Кадиров систематично брав участь в організації та виконанні операцій з ліквідації чеченських "терористів" і придушенні будь-яких повстанських рухів в республіці.

"Тоді путін ставився до Рамзана майже по-батьківськи, адже бачив у ньому не загрозу, а, як він сам зізнавався, заляканого хлопця, який майже не розмовляв, а скоріше гарчав. В якості вдячності за покірність кремль весь цей час платив чеченцям щедру дань.

Зрозуміло, що на заміну Кадирову будуть шукати таку ж лояльну до москви людину. Нею міг би стати його старший син, але він надто молодий, щоб очолити республіку. Можливо, тимчасово до нього буде приставлений "регент": депутат держдуми Адам Делімханов або командир "Ахмату" Апти Алаудінов", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, зробивши ставку не на ту людину, кремль може порушити хиткий баланс сил у республіці. Адже серед чеченських кланів достатньо тих, хто був би не проти отримати доступ до фінансових потоків і зайняти своє місце під "кремлівським сонцем". При цьому піти проти володимира путіна чеченці навряд чи ризикнуть, адже розуміють плачевний стан економіки в республіці і тотальну залежність від москви.

За словами Івана Ступака, розраховувати на Третю чеченську війну не слід – адже підстав для цього нема. Подібний сценарій став би можливим за умови появи третьої сили, яку представляли б радикали з прагненням створити в Чечні умовний халіфат, як це було в Саудівській Аравії.

"І це також маловірогідно. Чечня – єдиний регіон, в якому нема ротації силовиків. Прокурори, ФСБ-шники, слідчий комітет, наркоконтроль, росгвардія завжди перебувають на своїх місцях, тому отримають пріоритет у виконанні особливих завдань "згори" (типу викрадення людей і доставки їх в Чечню) і мають свого роду імунітет від зазіхань на їхню владу в регіоні: перш ніж приїхати в республіку, російські силовики повинні отримати згоду від місцевого МВС, інакше за наказом Кадирова вони будуть ліквідовані на місці.

Кадиров виступав гвинтиком між лезами ножиць, який стримував і регулював тонкі відносини Чечні з москвою, тому він не є незамінною фігурою, але знайти на його місце когось надійного, лояльного і передбачуваного кремлю буде непросто", – пояснює експерт.

Варто зазначити, що у версію із заколотом у Чечні після смерті Кадирова не вірять і місцеві. Так, інгушський журналіст Магомед Торієв в ефірі каналу Freeдом зазначив: якщо глава Чечні дійсно в комі, то він там залишатиметься "поки в кремлі не знайдуть йому заміни".

За словами журналіста, кандидатів на його місце троє: депутат Держдуми рф Адам Делімханов, голова парламенту Чечні Магомед Даудов і командир підрозділу "Ахмат" Абуйзад Вісмурадов.

Також журналіст впевнений: кого б не вирішив поставити кремль на місце Кадирова, у Чечні сперечатися з цим не стануть, оскільки опозиції там нема, як і політичного життя.

"Є диктатура, концтабір", — каже Торієв.

Сценарій №2: вибухонебезпечний Кавказ

Враховуючи, що сьогодні Чечня — це клондайк для відмивання та "розпилу" величезних обсягів російських грошей, а в руках її очільників контроль за нелегальним ринком наркотиків та зброї, претендувати на місце глави республіки можуть не лише представники місцевих кланів, а й "мешканці" веж кремля, каже спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук.

Якщо кремль не лише відмовить усім місцевим елітам у місці при владі, а й поставить замість Кадирова людину з москви, це може викликати ефект вибуху бомби, адже чеченці вже звикли до свого привілейованого становища в росії.

"Слід також розуміти, що спецзагін швидкого реагування "Ахмат" (спецпідрозділ у складі Росгвардії), який ще називають особистою армією Кадирова, ненавидять у лавах збройних сил рф. Полонені, яких ми беремо на тому ж південному напрямку, а також у районі Бахмута, зізнаються, що ці кадировці їх тупо грабують, що ними залякують самих росіян. Кадировці перетворилися на якусь привілейовану касту. При тому, що ці бородаті товстожопи самі не воюють, вони – боягузи. І ненависть до них усередині росії часом не менша, ніж в Україні. І вона обов’язково вихлюпнеться", – каже Михайло Макарук в коментарі "Телеграфу".

Сценарій, за якого смерть Рамзана Кадирова запустить неконтрольовані політичні процеси на Північному Кавказі, не виключає й експерт з міжнародних відносин Антон Кучухідзе.

За словами політолога, казати про сплеск боротьби кланів після кончини Кадирова некоректно, адже ця боротьба не припиняється з часів закінчення війни: протягом цих років на території Чечні регулярно відбувалися бойові зіткнення, а представники Ічкерії й поготів мають реваншистські настрої до цієї пори.

"Боротьба за справедливість там не припинялася ніколи. Ба більше, з початком повномасштабної війни в Україні на нашому боці воює багато ічкерійців, а чеченці, які проживають на території України, розповідають своїм родичам на Батьківщині, що відбувається насправді, і що тут коїть держава-терорист. Українські спецслужби також ведуть систематичну роботу з представниками цих народів.

Такий "підігрів" на тлі смерті глави республіки і перерозподілу влади може спровокувати непередбачувані процеси в росії, адже Північний Кавказ — вибухонебезпечний регіон. Події в Дагестані, який повстав проти мобілізації в рф торік, є прямим тому підтвердженням. Цілком можливо, що вийти з-під російського гніту захочуть одразу кілька народів", – зазначає Антон Кучухідзе в коментарі "Телеграфу".

Оливи у вогонь додає й нещодавня заява секретаря РНБО України Олексія Данілова, який припустив, що проблеми зі здоров'ям Рамзана Кадирова можуть бути наслідком систематичного отруєння. За словами політика, на главу Чечні велося "полювання" через його надто великий вплив на політичні процеси в рф.

Втім, ліквідувати Кадирова міг і сам володимир путін, припускає Антон Кучухідзе. Враховуючи, що Кадиров мав певні зв'язки і комунікацію з Пригожиним, організовував спільні навчання і тренування для їхніх бійців, не виключено, що глава кремля вирішив прибрати обох, побоюючись повторення походу на москву чергової приватної армії.

"Одне з угруповань Кадирова дійсно боролося за місце під сонцем в російському істеблішменті. Якщо путіну стало відомо про зв'язки глави Чечні з Пригожиним або створення якоїсь спільної силової вертикалі, рішення про його вбивство цілком могло б бути ухвалене. Глава держави-терориста перебуває у такому стновищі, що не може дозволити собі бодай якийсь ризик. "Гайки" в росії з кожним місяцем закручують дедалі сильніше і таких "помилок" не пробачають нікому", – каже експерт.

Ще одним цікавим фактом є те, що в кремлі категорично відмовляються коментувати стан здоров'я Кадирова. На прохання підтвердити або спростувати ці чутки, спікер путіна Дмитро Пєсков заявив, що адміністрація президента "не має інформації щодо цього".

Така позиція може свідчити або про пряму причетність кремля до "хвороби" Кадирова, або ж про те, що в москві ще не вирішили, як діятимуть у разі його смерті, тому в "кращих традиціях" рф приховують все те, що може призвести до дестабілізації, вважає політолог.