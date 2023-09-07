Конфлікт у Нагірному Карабаху: чи почнеться нова повномасштабна війна

Після Другої Карабаської війни на Південному Кавказі не виключений ще один збройний конфлікт Вірменії з Азербайджаном

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном за останній час вкотре дуже загострився. Воєнні дії відновилися. На початку вересня стало відомо про нову стрілянину поблизу кордону.

Чи може це призвести до початку ще однієї кровопролитної війни на Південному Кавказі? У складному питанні розбирався "Телеграф".

Чому виникла проблема в Нагірному Карабаху

Вірменії та Азербайджану досі не вдалося демілітаризувати міждержавний кордон. Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після 44-денної війни 2020 року між двома державами. Тоді, за результатами бойових дій, Баку повернув під свій контроль значну частину сепаратистського утворення. Решта — залишалася з’єднаною з Вірменією єдиною дорогою, яку захищають російські миротворці. Військові країни-агресора мали залишатися на території Лачинського коридору до 2025 року.

В травні 2023-го лідери Вірменії та Азербайджану зробили історичну заяву. Держави домовились про визнання територіальної цілісності одна одної. За словами вірменського прем’єра Нікола Пашиняна, його держава готова була "розблокувати всі транспортні та економічні зв’язки у регіоні та комунікації, що проходять через територію Республіки Вірменія".

Наприкінці квітня цього року стало відомо, що Азербайджан встановив контроль над Лачинським коридором. Єреван і місцева етнічна вірменська влада стверджують, що Баку начебто здійснює "незаконну блокаду" Нагірного Карабаху. Це призвело до проблем із паливом, продуктами тощо. Натомість Азербайджан стверджує, що жодної блокади немає, і запропонував відкрити альтернативний шлях. Він пролягає через місто Агдам, яке контролює Азербайджан. Влада Вірменії відхилила пропозицію.

Яка ситуація складається навколо Нагірного Карабаху

Міністерство оборони Вірменії 6 вересня анонсувало проведення спільних зі США навчань Eagle Partner-2023.

"Мета навчань – підвищити оперативну сумісність підрозділів, обмінятися досвідом у галузі управління та тактичного зв'язку та підвищити готовність вірменських підрозділів до операцій з оцінки в рамках концепції оперативного потенціалу НАТО", – пояснили у Міноборони Вірменії.

У росії вже заявили, що ця інформація у них викликає "настороженість". Там наголосили, що москва буде "глибоко аналізувати ситуацію".

Як цей конфлікт вплине на Україну

Сподіватися на те, що російські окупанти через події у Карабаху згорнуть свою активність на фронті в Україні — не варто. Про це заявив військовий експерт Петро Черник.

"Росія тверезо усвідомлює: якщо Україна досягає успіху, то розпад рф — питання часу. Вони це прекрасно розуміють. Головною причиною цієї війни і було те, що рф хоче повернути Україну до свого складу", — цитує його ТСН.ua.

Чи буде велика війна

Ймовірність того, що після загострення конфлікт у Нагірному Карабаху може перерости у повномасштабну війну, все ж є. Про це в інтервью DW заявила експерт з питань Південного Кавказу Міжнародної кризової групи (International Crisis Group) Олеся Вартанян.

За ії словами, після війни 2020 року ситуація розхиталася ще більше, лінія фронту стала ще небезпечнішою. Бойові позиції розташовані дуже близько одна до однієї. З іншого боку, вони знаходяться дуже близько до цивільних об'єктів. Тож будь-яка, навіть невеличка ескалація моментально вдарить по місцевих жителях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кремль роздмухує сепаратизм в Азербайджані для реалізації кримського сценарію.