Конфликт в Нагорном Карабахе: начнется ли новая полномасштабная война

После Второй Карабахской войны на Южном Кавказе не исключен еще один вооруженный конфликт Армении с Азербайджаном

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном за последнее время в который раз обострился. Военные действия возобновились. В начале сентября стало известно о новой стрельбе у границы.

Может ли это привести к началу еще одной кровопролитной войны на Южном Кавказе? В сложном вопросе разбирался "Телеграф".

Почему возникла проблема в Нагорном Карабахе

Армении и Азербайджану до сих пор не удалось демилитаризовать межгосударственную границу. Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз возник после 44-дневной войны 2020 года между двумя государствами. Тогда по результатам боевых действий Баку вернул под свой контроль значительную часть сепаратистского образования. Остальные — оставались соединенны с Арменией единственной дорогой, которую защищают российские миротворцы. Военные страны-агрессора должны оставаться на территории Лачинского коридора до 2025 года.

В мае 2023 года лидеры Армении и Азербайджана сделали историческое заявление. Государства договорились о признании территориальной целостности друг друга. По словамармянского премьера Никола Пашиняна, его государство готово было "разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, проходящие через территорию Армении".

В конце апреля этого года стало известно, что Азербайджан установил контроль над Лачинским коридором. Ереван и местные этнические армянские власти утверждают, что Баку якобы совершает "незаконную блокаду" Нагорного Карабаха. Это привело к проблемам с топливом, продуктами и т. п. Азербайджан утверждает, что никакой блокады нет, и предлагает открыть альтернативный путь. Он проходит через город Агдам, который контролирует Азербайджан. Власти Армении отклонили предложение.

Какая ситуация складывается вокруг Нагорного Карабаха

Министерство обороны Армении 6 сентября анонсировало проведение совместных с США учений Eagle Partner-2023.

"Цель учений – повысить оперативную совместимость подразделений, обменяться опытом в области управления и тактической связи и повысить готовность армянских подразделений к операциям по оценке в рамках концепции оперативного потенциала НАТО", – пояснили в Минобороны Армении.

В россии уже заявили, что эта информация у них вызывает "настороженность". Там подчеркнули, что москва будет "глубоко анализировать ситуацию".

Как этот конфликт повлияет на Украину

Надеяться на то, что российские оккупанты из-за событий в Карабахе свернут свою активность на фронте в Украине — не стоит. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник.

"Россия трезво осознает: если Украина добивается успеха, то распад рф — вопрос времени. Они это прекрасно понимают. Главной причиной этой войны и было то, что россия хочет вернуть Украину в свой состав", — цитирует его ТСН.ua.

Будет ли большая война

Вероятность того, что после обострения конфликт в Нагорном Карабахе может перерасти в полномасштабную войну, все же есть. Об этом в интервью DW заявила эксперт по вопросам Южного Кавказа Международной кризисной группы (International Crisis Group) Олеся Вартанян.

По ее словам, после войны 2020 года ситуация расшаталась еще больше, линия фронта стала еще опаснее. Боевые позиции расположены очень близко друг к другу. Не считая того, они находятся совсем близко к гражданским объектам. Так что любая, даже небольшая эскалация моментально ударит по местным жителям.

Ранее "Телеграф" писал о том, что кремль раздувает сепаратизм в Азербайджане для реализации крымского сценария.