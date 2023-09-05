Лачинский коридор и решение проблем Карабаха: как Азербайджан справляется с проблемным регионом

Ситуация в Карабахе глазами журналиста "Телеграфа"

Даже после почти трех лет после завершения второй карабахской, или 44-дневной, войны ситуация в регионе Карабаха, а именно без приставки Нагорный советует называть регион азербайджанская сторона, до сих пор напряженная. На этот раз очередная эскалация конфликта произошла из-за так называемого Лачинского коридора, который, как утверждает Азербайджан, армяне используют для транспортировки контрабанды. Своими глазами нынешнюю ситуацию в регионе и то, как власть отстраивает Карабах, увидела журналист "Телеграфа".

В ходе 44-дневной войны за освобождение Карабаха Азербайджану удалось вернуть две трети утраченных в 1994 году территорий, но, несмотря на это, самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика оставляет за собой контроль остальных территорий. На азербайджанской территории сейчас также находится так называемый российский миротворческий контингент.

Они должны находиться на территории Карабаха до 2025 года с возможностью автоматического продления их миссии.

В 2025 году миротворцы должны покинуть эти территории. Если бы это произошло, Россия существенно уменьшила бы свое влияние в этом регионе Кавказа.

Часть территорий Карабаха после освобождения — это частично города-призраки. После 30-летней оккупации и боевых действий города Агдам, Физули фактически стерты с лица земли. Например, в Физули не осталось ни одного целого здания, Агдам вообще называют городом-призраком. Уцелевшей осталось только здание местной мечети, и то, потому что, по словам азербайджанской стороны, она использовалась армянами как наблюдательный пункт.

Здания в бывших оккупированных городах очень часто разрушались не из-за боевых действий или обстрелов, а из-за специальной халатности армянских солдат и неуважения к азербайджанской культуре.

В Агдаме армянские военные, по словам азербайджанских властей, продавали дома за 200-300 долларов, а затем сжигали их.

Мечети в регионе уничтожались, в них армяне принципиально держали свиней и других животных, поэтому здания фактически превращались в хлев. Одно такое, в Физули, власти Азербайджана хотят оставить в полуразрушенном состоянии, на память для следующих поколений. Здесь до сих пор можно увидеть следы обитания животных и перья. Все остальные разрушенные мечети власти будут восстанавливать и реставрировать.

Кладбище в регионе также было разрушено. Военные даже вырывали золотые зубы у черепов и разрушали могилы.

Также в регионе Карабаха после войны до сих пор находят массовые могилы азербайджанцев. По состоянию на сегодняшний день, нашли более 10. А их, как говорят в местной прокуратуре, гораздо больше.

Еще одна проблема региона – большая территория минирования. Как рассказывает спецпредставитель президента Азербайджана в освобожденной части Карабаха Араз Иманов, территорию разминируют с 2020 года, наиболее заминированы уже упомянутые Агдам и Физули, а в целом на процесс разминирования, по подсчетам властей, уйдет не менее десяти лет и понадобится около 25 млрд долларов. По приблизительным расчетам, на территории находится не менее миллиона мин, это примерно как территория Катара или Ливана.

На территории находится не менее миллиона мин

С 2020 года из-за подрыва на минах пострадали более 300 человек, 50 — погибли.

Из-за довольно сложного процесса разминирования государство привлекает для этого современные технологии, в частности, искусственный интеллект и дроны. А также используют опыт африканских стран и для большей эффективности привлекают крыс, которые имеют вес меньше, чем собаки, но достаточный для разминирования. Проблема разминирования одна как для Азербайджана, так и для Украины, поэтому всеми этими технологиями азербайджанская сторона уже сейчас делится с Украиной. Как и другой гуманитарной помощью, в частности, генераторами, которые помогли Украине пережить непростой сезон.

Еще один город — Лачин, который в будущем вполне может стать туристической жемчужиной региона, также был частично разрушен и 30 лет находился под оккупацией армян. До первой карабахской войны здесь жило 80 тысяч человек, сейчас — 700. Во время визита в этот город журналист "Телеграфа" собственными глазами увидел большую семью, которая вернулась в Лачин через 30 лет после того, как покинула его. Все азербайджанцы оставляли территорию Карабаха и бросали свои дома из-за угрозы оккупации и терпеливо ждали возвращения на родную землю. Ни один азербайджанец не остался в регионе, который впоследствии заняли армяне.

В целом к 2040 году Азербайджан планирует восстановить девять разрушенных городов. К концу 2026 года на освободившиеся территории планируется вернуть 35 тысяч семей.

По официальным подсчетам, 67% людей готовы вернуться на свою родную землю без всяких условий, еще 98% готовы, если власть обеспечит их жильем.

Власть уже сейчас готова и предоставляет жилье на восстановленных территориях за свой счет, еще и на три года люди, готовые возвращаться, не будут платить за коммунальные услуги. Все это берет на себя государство.

Но сейчас одной из наиболее проблемных частей региона остается так называемый Лачинский коридор вблизи города Лачин.

Армяне заявляют о так называемой "блокаде" со стороны Азербайджана, но это не соответствует действительности, ведь армянские этнические меньшинства могут спокойно перемещаться, в том числе с помощью Международного комитета Красного Креста, что своими глазами видел журналист "Телеграфа".

Весной официальный Баку установил контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари, это и есть, по сути, часть так называемого Лачинского коридора. Но потом его закрыли и заявили, что таким образом хотят сделать невозможной доставку в Армению живой силы, мин и оружия. До сих пор на территории Карабаха находится до 10 тысяч военных армянского происхождения, а часть мин армянского производства,которые кое-где находят в районе Карабаха, датируется последними годами, что может свидетельствовать о том, что эти мины были доставлены недавно. Эти факты неоднократно документировались представителями медиа, как с украинской, так и с западной сторон. Кроме того, по имеющейся информации, для доставки контрабанды были использованы даже машины Комитета Красного Креста.

Армения в свою очередь обвиняет Азербайджан в том, что он не дает проходить гуманитарным грузам и это способствует возникновению голода в регионе. Но эти тезисы со стороны Армении также не выдерживают критики, ведь многочисленные сообщения и фотографии в социальных сетях говорят о другом: на тех территориях спокойно работают рестораны, люди посещают их, отмечают дни рождения и свадьбы.

Кроме того, власти Азербайджана заявляют, что они готовы, во-первых, доставлять гуманитарную помощь сами, во-вторых, открыть другую дорогу — Агдамскую. Армяне всячески блокируют такую возможность. Сторонники российско-армянского криминального олигарха Рубена Варданяна, которого в регион отправил Кремль, заблокировали эту дорогу из Агдама бетонными плитами, тем самым взяв в заложники около 30 тысяч проживающих там людей.

По сути, армяне почти зеркально хотят повторить действия России, которая в 2015 году также заявляла о "гуманитарном кризисе" на Донбассе, которого на самом деле не было.

Глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев говорит, что вопрос контроля Лачинского коридора — это, по сути, вопрос национальной безопасности государства Азербайджан. Армяне хотят получить этот коридор без какого-либо контроля, чтобы иметь возможность доставлять в Армению контрабандой кучу различных товаров, оружие, в том числе и дроны. Но Азербайджан подчеркивает, что все необходимое может поступать через их территорию.

Для разрешения конфликта азербайджанские власти предлагают армянам, которые хотят продолжать жить на территории Карабаха, получить азербайджанские паспорта и интегрироваться в азербайджанское общество с полным соблюдением всех прав и свобод армян.

Это позволило бы разрешить многолетний конфликт уже мирным способом.

Но единства по части Карабаха и Лачинского коридора нет даже у мирового сообщества. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал открыть Лачинский коридор, а мэр Парижа Анн Идальго готова сопровождать гуманитарные грузы из Армении. В Азербайджане в этой ситуации акцентируют внимание на главном — сохранении уважения к территориальной целостности страны. И напоминают, что даже премьер Армении Пашинян недавно признал: Карабах – это часть Азербайджана.

А значит, именно Азербайджану диктовать правила для разрешения многолетнего непростого карабахского конфликта.