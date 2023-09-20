Кадыров Шрёдингера: к каким событиям на Кавказе может привести смерть главы Чечни и чем это чревато для путина

Пока не известно, в каком состоянии на самом деле находится политик

Последние две недели в СМИ и социальных сетях активно обсуждают здоровье Рамзана Кадырова. За это время в медиапространстве появилось множество версий того, что на самом деле происходит с главой Чечни, который в последнее время выглядит странно и почти не появляется на публике. Более того, некоторые журналисты успели даже "похоронить" чеченского политика, но тот опубликовал видео с якобы опровержением слухов о своей смерти.

И хотя Кадыров вроде бы жив, шум вокруг его здоровья и вероятного освобождения поста главы Чечни уже оказывает негативное влияние на стабильность в регионе. Так, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), дестабилизация правления Кадырова станет серьезным ударом по режиму путина, ведь для его ранней популярности большую роль сыграло "установление стабильности" в Чечне из-за жестокой и кровавой войны.

Как будут разворачиваться события на Кавказе, если Кадыров не сможет выполнять свои обязанности, и как это повлияет на кремлевский режим, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов.

Сценарий №1: незаменимых в россии нет

Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на невероятное количество сообщений (в том числе украинской разведки) о критическом состоянии здоровья Рамзана Кадырова из-за якобы неудачно пересаженной почки, по состоянию на сегодняшний день в открытых источниках нет ни одного официального подтверждения его болезни.

Учитывая схожие между собой показания из разных источников, изменение внешнего вида главы Чечни и его двухмесячное отсутствие в публичном пространстве, можно предположить, что Кадыров действительно проходит лечение в Москве. Если данные о критичности ситуации окажутся правдой, очень скоро владимиру путину придется решать, кто заменит полководца "TikTok-войск" в должности главы республики.

Чтобы понять логику кремля в этом вопросе, следует вспомнить историю непростых отношений Москвы и Грозного, уверен военный аналитик, консультант комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Отвоевав Первую чеченскую войну и хвастаясь убийствами россиян, Ахмат Кадыров заключил соглашение с кремлем, чем добавил немало политических очков лично владимиру путину, ставшему в глазах россиян тем, кто якобы прекратил кровавую бойню. Через несколько лет после смерти отца Рамзан Кадыров возглавил власть в республике, часть населения которой считала его семью предателями народа, заключившими соглашение с врагами.

Чечня, являющаяся на 100% дотационным регионом, начала получать щедрое финансирование из Москвы, а сам Кадыров систематически участвовал в организации и выполнении операций по ликвидации чеченских "террористов" и подавлению любых повстанческих движений в республике.

"Тогда путин относился к Рамзану почти по-отечески, ведь видел в нем не угрозу, а, как он сам признавался, запуганного парня, который почти не разговаривал, а скорее рычал. В качестве благодарности за покорность кремль все это время платил чеченцам щедрую дань.

Понятно, что на замену Кадырову будут искать такого же лояльного к Москве человека. Им мог бы стать его старший сын, но он слишком молод, чтобы возглавить республику. Возможно, временно к нему будет приставлен "регент": депутат госдумы Адам Делимханов или командир "Ахмата" Апты Алаудинов", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, сделав ставку не на того человека, кремль может нарушить шаткий баланс сил в республике. Ведь среди чеченских кланов достаточно тех, кто был бы не прочь получить доступ к финансовым потокам и занять свое место под "кремлевским солнцем". При этом пойти против владимира путина чеченцы вряд ли рискнут, ведь понимают плачевное состояние экономики в республике и тотальную зависимость от Москвы.

По словам Ивана Ступака, рассчитывать на Третью чеченскую войну не следует – оснований для этого нет. Подобный сценарий стал бы возможным при появлении третьей силы, которую представляли бы радикалы со стремлением создать в Чечне условный халифат, как это было в Саудовской Аравии.

"И это тоже маловероятно. Чечня — единственный регион, в котором нет ротации силовиков. Прокуроры, ФСБ-шники, следственный комитет, наркоконтроль, росгвардия всегда находятся на своих местах, поэтому получают приоритет в выполнении особых задач "сверху" (типа похищения людей и доставки их в Чечню) и имеющих своего рода иммунитет от посягательств на их власть в регионе: прежде чем приехать в республику, российские силовики должны получить согласие от местного МВД, иначе по приказу Кадырова они будут ликвидированы на месте.

Кадыров выступал винтиком между лезвиями ножниц, сдерживавшим и регулировавшим тонкие отношения Чечни с Москвой, поэтому он не является незаменимой фигурой, но найти на его место кого-то надежного, лояльного и предсказуемого для кремля будет непросто", – объясняет эксперт.

Следует отметить, что в версию с мятежом в Чечне после смерти Кадырова не верят и местные. Так, ингушский журналист Магомед Ториев в эфире канала Freeдом отметил: если глава Чечни действительно в коме, то он там будет оставаться "пока в кремле не найдут ему замены".

По словам журналиста, кандидатов на его место трое: депутат Госдумы рф Адам Делимханов, глава парламента Чечни Магомед Даудов и командир подразделения "Ахмат" Абуйзад Висмурадов.

Также журналист уверен: кого бы ни решил поставить кремль на место Кадырова, в Чечне спорить с этим не станут, поскольку оппозиции там нет, как и политической жизни.

"Есть диктатура, концлагерь", — говорит Ториев.

Сценарий №2: взрывоопасный Кавказ

Учитывая, что сегодня Чечня — это клондайк для отмывания и "распила" огромных объемов российских денег, а в руках ее руководителей контроль за нелегальным рынком наркотиков и оружия, претендовать на место главы республики могут не только представители местных кланов, но и "жители" башен кремля, говорит спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук.

Если кремль не только откажет всем местным элитам в месте у власти, но и поставит вместо Кадырова человека из Москвы, это может вызвать эффект разорвавшейся бомбы, ведь чеченцы уже привыкли к своему привилегированному положению в россии.

"Следует также понимать, что спецотряд быстрого реагирования "Ахмат" (спецподразделение в составе Росгвардии), которое еще называют личной армией Кадырова, ненавидят в рядах вооруженных сил рф. Пленные, которых мы берем на том же южном направлении, а также в районе Бахмута, признаются, что эти кадыровцы их тупо грабят, что ими запугивают самих россиян. Кадыровцы превратились в какую-то привилегированную касту. При том, что эти бородатые толстожопы сами не воюют, они – трусы. И ненависть к ним внутри россии порой не меньше, чем в Украине. И она обязательно выплеснется", – говорит Михаил Макарук в комментарии "Телеграфу".

Сценарий, при котором смерть Рамзана Кадырова запустит неконтролируемые политические процессы на Северном Кавказе, не исключает и эксперт по международным отношениям Антон Кучухидзе.

По словам политолога, говорить о всплеске борьбы кланов после кончины Кадырова некорректно, ведь эта борьба не прекращается со времен окончания войны: в течение этих лет на территории Чечни регулярно происходили боевые столкновения, а представители Ичкерии и подавно имеют реваншистские настроения до сих пор.

"Борьба за справедливость там не прекращалась никогда. Более того, с началом полномасштабной войны в Украине на нашей стороне воюет много ичкерийцев, а чеченцы, проживающие на территории Украины, рассказывают своим родственникам на Родине, что происходит на самом деле, и что здесь творит государство- террорист Украинские спецслужбы также ведут систематическую работу с представителями этих народов.

Такой "подогрев" на фоне смерти главы республики и перераспределения властей может спровоцировать непредсказуемые процессы в россии, ведь Северный Кавказ — взрывоопасный регион. События в Дагестане, восставшем против мобилизации в россии в прошлом году, являются прямым тому подтверждением. Вполне возможно, что выйти из-под российского гнета захотят сразу несколько народов", – отмечает Антон Кучухидзе в комментарии "Телеграфу".

Масла в огонь добавляет и недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, предположившего, что проблемы со здоровьем Рамзана Кадырова могут быть следствием систематического отравления. По словам политика, на главу Чечни велась "охота" из-за его слишком большого влияния на политические процессы в россии.

Впрочем, ликвидировать Кадырова мог и сам владимир путин, предполагает Антон Кучухидзе. Учитывая, что Кадыров имел определенные связи и коммуникацию с Пригожиным, организовывал совместные учения и тренировки для их бойцов, не исключено, что глава кремля решил убрать обоих, опасаясь повторения похода на Москву очередной частной армии.

"Одна из группировок Кадырова действительно боролась за место под солнцем в российском истеблишменте. Если путину стало известно о связях главы Чечни с Пригожиным или создании какой-то общей силовой вертикали, решение о его убийстве вполне могло бы быть принято. Путин находится в таком состоянии, что не может позволить себе хоть какой-то риск. "Гайки" в россии с каждым месяцем закручивают все сильнее и таких "ошибок" не прощают никому", — говорит эксперт.

Еще одним интересным фактом является то, что в кремле категорически отказываются комментировать состояние здоровья Кадырова. На просьбу подтвердить или опровергнуть эти слухи, спикер путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента "не располагает информацией по этому поводу".

Такая позиция может свидетельствовать либо о прямой причастности кремля к "болезни" Кадырова, либо о том, что в Москве еще не решили, как будут действовать в случае его смерти, поэтому в "лучших традициях" россии скрывают все то, что может привести к дестабилизации, считает политолог