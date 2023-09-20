Если кадыров умер: названы имена двух возможных преемников

На данный момент нет точной информации о состоянии здоровья политика

На фоне слухов о болезни главы Чечни рамзана кадырова появились разговоры о том, что кремль уже готовит ему замену.

По мнению военного аналитика, консультанта комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, есть два возможных преемника. Такое мнение было озвучено в комментарии "Телеграфу".

Руководство Чеченской Республикой у путина могут доверить старшему сыну кадырова Ахмату. Но в силу его возраста, возможно, к нему будет приставлен "регент". "Понятно, что на замену кадырову будут искать такого же лояльного к Москве человека. Им мог бы стать его старший сын, но он слишком молод, чтобы возглавить республику. Возможно, временно к нему будет приставлен "регент": депутат госдумы Адам Делимханов или командир "Ахмата" Апты Алаудинов", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

При этом эксперт отмечает, что, сделав ставку не на того человека, кремль может нарушить шаткий баланс сил в Чечне. Ведь среди чеченских кланов достаточно тех, кто был бы не против завладеть доступом к финансовым потокам и занять свое место под "кремлевским солнцем". При этом пойти против российского президента чеченцы вряд ли рискнут. Поскольку Чечня – это дотационный регион. Жители республики осознают плачевное состояние экономики в республике, и понимают, что полностью зависят от москвы.

Напомним, что глава Чечни уже давно не появлялся на публике. В связи с этим в прессе появилось много слухов на тему его пошатнувшегося здоровья. Ситуацию принялись комментировать даже в политических кругах.

Ранее Телеграф писал, что после смерти рамзана кадырова в россии произойдет стычка между правящий верхушками за доступ к финансовым потокам в Чечне.

Больше о том, к каким событиям на Кавказе может привести смерть главы Чечни и чем это чревато для путина читайте в статье "Телеграф".