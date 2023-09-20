кадыров в реанимации, но есть нюанс: появилось его видео в больничной палате

Дата съемки видео точно неизвестна

На фоне многочисленных слухов об ухудшении здоровья или даже смерти главы Чечни рамзана кадырова, которые в последнее время активно распространялись по сети, на официальной странице чеченского боевика появилось видео. Оно, по всей видимости, должно подтверждать, что кадыров якобы жив.

На видеозаписи запечатлен глава Чечни в больничной палате. Стоит отметить, что дата его съемки точно неизвестна, а поэтому утверждать, что кадыров сейчас жив и здоров только по нему не получается.

Так вот, в этой палате лежит другой кадыров, а именно дядя чеченского боевика магомед кадыров. Судя по видео, он находился или находится в тяжелом состоянии, но, по словам рамзана кадырова, якобы уже идет на поправку.

"В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — пишут у кадырова.

В сообщении пресс-службы также есть и комментарий якобы кадырова по поводу слухов о его состояния здоровья и смерти.

"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?", — говорится в сообщении.

Кто такой магомед кадыров

Дядя главы Чечни рамзана кадырова. По данным НАЗК, был награжден медалью "За освобождение Крыма" исполняющим обязанности главы так называемой "Автономной Республики Крым" за поддержку, которую он предполагаемо оказал для аннексии Крыма. Утверждал, что собрал более 7 миллионов долларов США для поддержки сепаратистов на востоке Украины, а 1 июня 2014 года он выразил готовность отправить 74 000 чеченских добровольцев в Украину, если об этом попросят.

"Фактически отправил в Украину тысячи военослужащих для военной агресии против Украины. Его ближайшие члены семьи, следовательно, получающие выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за военное вторжение в Украину", — говорится в его анкете в разделе "санкции".

Напомним, о том, как будут разворачиваться события на Кавказе, если кадыров не сможет выполнять свои обязанности, и как это повлияет на кремлевский режим, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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