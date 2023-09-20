Что с кадыровым: в украинской разведке дали оригинальный ответ

В связи с событиями вокруг кадырова безопасность режима путина оказалась под угрозой

Глава Чечни рамзан кадыров, слухи о здоровье которого активно распространяются в сети, жив. Однако его состояние на данный момент оценивается как тяжелое.

Такая ситуация в свою очередь оказывает влияние на режим российского диктатора владимира путина. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"К сожалению, дон. Пока жив, дон. Нет подтверждения о смерти, но состояние здоровья тяжелое", — отметил он, оригинально спародировав кадыровскую манеру разговора.

Он также добавил, что это уже влияет на политические режимы и в целом архитектуру и безопасность режима путина. Ситуация начинает выходить из-под контроля.

"Режим кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Это ряд бизнесов, в том числе и на оккупированных территориях. И за это наследие уже начинается борьба", — подчеркнул Юсов.

В разведке не исключают, что смерть кадырова может стать шансом для борцов за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа и россии.

"Я уверен, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются", – подытожил представитель ГУР.

Напомним, ранее военный аналитик Иван Ступак рассказал "Телеграфу" о том, что в случае смерти рамзана кадырова есть два возможных преемника и озвучил их имена.