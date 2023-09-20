Що з кадировим: в українській розвідці дали оригінальну відповідь

У зв’язку з подіями навколо кадирова безпека режиму путіна опинилася під загрозою

Глава Чечні рамзан кадиров, чутки про здоров’я якого активно поширюються у мережі, живий. Однак його стан на цей момент оцінюється як тяжкий.

Така ситуація своєю чергою впливає на режим російського диктатора володимира путіна. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"На жаль, дон. Поки живий, дон. Немає підтвердження про смерть, але стан здоров’я тяжкий", — зазначив він, оригінально спародувавши кадирівську манеру розмови.

Він також додав, що це вже впливає на політичні режими та загалом архітектуру та безпеку режиму путіна. Ситуація починає виходити з-під контролю.

"Режим кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти з російського бюджету і не тільки. Це низка бізнесів, у тому числі й на окупованих територіях. І за цю спадщину вже розпочинається боротьба", — наголосив Юсов.

У розвідці не виключають, що смерть кадирова може стати шансом для борців за незалежність Ічкерії та інших поневолених народів Кавказу та росії.

"Я впевнений, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються", — підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Іван Ступак розповів "Телеграфу" про те, що у разі смерті рамзана кадирова є два можливі наступники й озвучив їхні імена.