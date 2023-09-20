Що з кадировим: в українській розвідці дали оригінальну відповідь
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У зв’язку з подіями навколо кадирова безпека режиму путіна опинилася під загрозою
Глава Чечні рамзан кадиров, чутки про здоров’я якого активно поширюються у мережі, живий. Однак його стан на цей момент оцінюється як тяжкий.
Така ситуація своєю чергою впливає на режим російського диктатора володимира путіна. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"На жаль, дон. Поки живий, дон. Немає підтвердження про смерть, але стан здоров’я тяжкий", — зазначив він, оригінально спародувавши кадирівську манеру розмови.
Він також додав, що це вже впливає на політичні режими та загалом архітектуру та безпеку режиму путіна. Ситуація починає виходити з-під контролю.
"Режим кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти з російського бюджету і не тільки. Це низка бізнесів, у тому числі й на окупованих територіях. І за цю спадщину вже розпочинається боротьба", — наголосив Юсов.
У розвідці не виключають, що смерть кадирова може стати шансом для борців за незалежність Ічкерії та інших поневолених народів Кавказу та росії.
"Я впевнений, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються", — підсумував представник ГУР.
Нагадаємо, раніше військовий аналітик Іван Ступак розповів "Телеграфу" про те, що у разі смерті рамзана кадирова є два можливі наступники й озвучив їхні імена.