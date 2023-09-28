У мережу злили відео з напівживим кадировим: виглядає дуже погано і ледве говорить

Відео нібито мали викласти ще минулого тижня

На тлі чуток про погіршення здоров’я рамзана Кадирова в мережу злили його нове відео. Поведінка глави чечні у ньому викликає питання.

Джерелом відеоролика є популярний Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Як стверджують автори поста, його нібито мали розмістити на каналі кадирова минулого понеділка, але не стали цього робити, оскільки "глава Чечні виглядає на ньому дуже погано, ледве говорить".

На відео зображено зустріч чеченського чиновника з главою Росгвардії віктором золотовим. Метою запису, як стверджують власники паблика, було бажання показати, що зйомки вилися в Росгвардії, хоча, за даними "ВЧК", насправді вони нібито проходили в приміщеннях, розташованих поруч із п’ятим корпусом ЦКЛ (Центральна клінічна лікарня) рф, "в якому знаходиться кадиров".

"Оскільки зйомки проводилися на терміновий запит чеченської сторони, то Золотов явно не знає про що говорити. Він вітає кадирова і з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, і з днем народження республіки, який був на початку вересня. Кадиров намагається відповісти на вітання, але це у нього просто не виходить.Наприкінці короткої зустрічі Кадиров все ж починає говорити, але по запису видно, що кожне слово йому дається з великими труднощами.Він говорить повільно, тихо, запинається. А часом і зовсім здається, що втрачає думку (особливо коли говорить про техніку, що горить, і БТРи)", — кажуть автори поста.

Стверджується, що оскільки новий запис вийшов непереконливим, саме тому нібито на каналі Кадирова і був розміщений ролик, де його син Адам побиває в СІЗО Микиту Журавеля.

"І мало не відразу ми дізналися від Ксенії Собча, що Кадиров "живий, здоровий…дуже енергійно їв горішки кеш’ю". Мабуть, медицина ЦКБ створила диво за чотири дні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо імена двох можливих наступників кадирова.