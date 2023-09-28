В сеть слили видео с полуживым кадыровым: выглядит очень плохо и еле говорит

Видео якобы должны были выложить еще на прошлой неделе

На фоне слухов об ухудшении здоровья рамзана кадырова в сеть слили его новое видео. Поведение главы чечни на нем вызывает вопросы.

Источником видеоролика является популярный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Как утверждают авторы поста, его якобы должны были разместить на канале кадырова в минувший понедельник, но не стали этого делать, поскольку "глава Чечни выглядит на нем очень плохо, еле говорит".

На видео запечатлена встреча чеченского чиновника с главой Росгвардии виктором золотовым. Целью записи, как утверждают владельцы паблика, являлось желание показать, что съемки вились в Росгвардии, хотя, по данным "ВЧК", на самом деле они якобы проходили в помещениях, расположенных рядом с пятым корпусом ЦКБ (Центральная клиническая больница" рф, "в котором находится кадыров".

"Поскольку съемки проводились по срочному запросу чеченкой стороны, то Золотов явно не знает о чем говорить. Он поздравляет Кадырова и с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был в начале сентября. Кадыров пытается ответить на поздравления, но это у него просто не получается. В конце короткой встречи Кадыров все же начинает говорить, но по записи видно, что каждое слово ему дается с большим трудом. Он говорит медленно, тихо, запинается. А порой и вовсе кажется, что теряет мысль (особенно когда говорит про горящую технику и БТРы)", — говорят авторы поста.

Утверждается, что поскольку новая запись вышла неубедительной, именно по этому якобы на канале Кадырова и был размещен ролик, где его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля.

"И почти сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров "живой, здоровый…очень энергично ел орешки кешью". Видимо, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы имена двух возможных преемников кадырова.