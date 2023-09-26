"Почему ты говоришь, что я умер?": кадыров созвонился с Собчак из-за скандала с сыном (фото)

Разговор продлился 40 минут

После истории с избиением заключенного в СИЗО "украинца" и на фоне слухов о якобы своей смерти глава Чечни рамзан кадыров "воскрес". Он позвонил российской оппозиционерке Ксении Собчак.

Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. В подтверждение этому также было опубликовано свежее фото чеченского лидера.

Собчак отметила, что кадыров "живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью". Разговор продлился 40 минут. В нем были затронуты слухи о его смерти и нашумевшее видео с его сыном адамом, который избивает мужчину в СИЗО.

"Конспектировать было некуда, поэтому будет пересказ.

- Почему ты говоришь, что я умер?

- Я такого не говорила, я ссылалась на источники

- Почему ты трогаешь мою семью?

- Я не трогала

- Почему ты трогаешь моего сына?

- Ну вы же сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали?

- Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать

- А вы его наказали после этого?

- Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина", — передает собчак слова кадырова.

После этого кадыров подробнее рассказал о видео. По его словам, Никита Журавель якобы сам захотел с ним лично встретиться и принять ислам — на что глава Чечни ответил, что он "шайтан" и что "такие мусульмане нам не нужны". Далее кадыров якобы удалился из кабинета, а его сын Адам остался и избил Журавеля.

"Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный", — рассказал он.

По словам кадырова в разговоре с Собчак, если суд решит, что адам виновен, то "он понесет наказание по всей строгости закона". Журналистка пообещала написать заявление в правоохранительные органы по факту избиения "Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама".

Напомним, что 25 сентября кадыров опубликовал на своей странице видео, на котором можно увидеть, как его сын адам избивает мужчину. Сообщается, что потерпевшим был "украинец", задержанный за сжигание корана.

Ранее мы писали о том, что кадыров показал свое видео из реанимации.