Что произошло с рамзаном кадыровым: в ГУР уточнили, жив ли еще лидер Чечни

Разведке стало известно, в каком состоянии сейчас находится "дон-дон". Тем временем во власти в Чечне полтора месяца сидит другой политик

Слухи о якобы смерти рамзана кадырова официально до сих пор не подтверждаются, хотя состояние здоровья лидера Чечни действительно очень тяжелое. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Как и путин пока не умер, кадыров — тоже. Его состояние здоровья тяжелое, но он все еще живой, — отметил он.

Ранее в ГУР подтверждали, что недавно рамзану кадырову сделали ряд неудачных медицинских оперативных вмешательств, а последняя операция была безуспешной (предварительно известно о проблемах с почкой диктатора. — Авт.). Кроме того, в ГУР обращали внимание, что значительная часть видеокадров, которые в последнее время распространяются в сети с участием главы Чечни, на самом деле постановочные или несвежие.

Как известно, на днях появилось видео, на котором сняли кадырова в больничной палате со своим родственником. Следует отметить, что дата этой записи точно неизвестна, а потому утверждать, что ромзан кадыров сейчас жив и здоров только по нему особо не приходится. В частности, в палате на ролике лежал другой кадыров, а именно дядя чеченского боевика — магомед кадыров. Судя по видео, он находился или находится в тяжелом состоянии. Однако, как сообщила пресс-служба диктатора, родственник лидера Чечни якобы уже поправляется.

"Если человек хорошо чувствует себя, то нетрудно запостить нормальное информативное, актуальное видео, которое сняло бы все вопросы. Но они этого не могут снять, потому что проблемы существуют", — комментировал тот ролик Юсов 24 каналу.

Итак, новости об "уходе" кадырова могли быть чьей-то ИПСО. Первым же "о смерти" главы Чечни 17 августа вдруг заявил российский оппозиционер Абубакар Янгулбаев, ранее конфликтовавший с чеченским диктатором и разоблачавший его в многочисленных преступлениях.

Еще одним интересным моментом является то, что кадыров официально ушел в отпуск с 3 августа и "отдыхает" до сих пор, хотя в Украине продолжается война, на которой кадыровцы несут многочисленные потери. При этом внезапный "отпуск" кадыров начался через месяц "с хвостиком" после путча пригожина. Как известно, во время мятежа вагнеровцев карательное подразделение кадырова "Ахмат" странным образом не доехало на подавление вооруженного выступления в Ростове-на-Дону.

В то же время обязанности главы республики в отсутствие "дон-дона" уже почти полтора месяца исполняет глава чеченского кабмина муслим хучиев.

Напомним, перед смертью известных путинистов иосифа кобзона, владимира жириновского, михаила горбачева, юрия шатунова и др. СМИ тоже мусолили темы и непроверенные известия об их "кончине" в реанимациях. Потом эти сообщения опровергали, но, в конце концов, через некоторое время эти украинофобы все равно умирали.

В этом ключе не менее бессмысленной выглядит история и вышеупомянутая пригожина. Так, 23 августа, спустя два месяца после бунта, в россии сообщили якобы об авиакатастрофе, в которой погиб оппонент путина и глава ЧВК "Вагнер" со своими ближайшими приспешниками.

Однако в западной прессе и украинском информпространстве до сих пор звучит предположение, что пригожин может быть жив. Более того, на его "похоронах" заметили странную деталь. А после той роковой авиакатастрофы с пригожиным в сети удивительным образом появилось и видео главного вагнеровца… из Мали (Африка), на котором он комментировал свою "ликвидацию".

Со времени полномасштабного вторжения рф в Украину участились слухи и о смерти путина из-за его тяжелой болезни. При этом ранее в интервью "Телеграфу" Андрей Юсов отмечал, что у путина серьезное заболевание, а держится тот якобы благодаря передовым достижениям медицины и большим деньгам.

Напомним, осенью прошлого года руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, комментируя очередные слухи о смерти путина, советовал не торопиться с выводами и загадочно ответил на вопрос, жив ли еще глава кремля: "Мы со всей ситуацией разбираемся. Не торопитесь. Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше".

Как сообщалось, в ГУР ранее не исключали, что смерть кадырова может стать шансом для борцов за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа и рф.

Подробнее о том, к каким событиям на Кавказе может привести смерть главы Чечни и чем это опасно для путина, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Кадыров Шрёдингера: к каким событиям на Кавказе может привести смерть главы Чечни и чем это чревато путину" .