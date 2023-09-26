"Чому ти кажеш, що я помер?": кадиров зателефонував Собчак через скандал із сином (фото)

Розмова тривала 40 хвилин

Після історії зі побиттям ув’язненого в СІЗО "українця" і на тлі чуток про нібито свою смерть голова Чечні рамзан кадиров "воскрес". Він зателефонував російській опозиціонерці Ксенії Собчак.

Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі. На підтвердження цього також було опубліковано нове фото чеченського лідера.

Собчак зазначила, що кадиров "живий, здоровий, не нейромережа, дуже енергійно їв горіхи кешью". Розмова тривала 40 хвилин. В ній були порушені теми про його "смерть" і гучне відео з його сином адамом, який побив чоловіка в СІЗО.

"Конспектувати було нікуди, тож буде переказ.

- Чому ти кажеш, що я помер?

- Я такого не говорила, я посилалася на джерела

- Чому ти чіпаєш мою родину?

- Я не чіпала

- Чому ти чіпаєш мого сина?

- Ну ви самі виклали відео до себе в канал, і написали, що пишаєтеся, навіщо ви це виклали і написали?

- Я не хочу це приховувати, немає жодного сенсу це приховувати

- А ви його покарали після цього?

- Ні, він молодець, він повівся як справжній чоловік", — передає собчак слова кадирова.

Після цього кадиров детальніше розповів про відео. За його словами, Микита Журавель нібито сам захотів з ним особисто зустрітися і прийняти іслам — на що глава Чечні відповів, що він "шайтан" і що "такі мусульмани нам не потрібні". Далі кадиров нібито вийшов з кабінету, а його син Адам залишився і побив Журавля.

"Я йому нічого не робив, я законослухняний громадянин. Але потім я пішов з кабінету, а Адам там залишився, я цього не помітив. Він у мене взагалі сам собі на умі. Потім почув крики, послав охоронця свого рознімати їх. Адам самостійний, темпераментний", — розповів він.

За словами кадирова у розмові з Собчаком, якщо суд вирішить, що адам винний, то "він понесе покарання за всією суворістю закону". Журналістка пообіцяла написати заяву до правоохоронних органів за фактом побиття "Схрестила пальці, щоб перевірку розпочали за повідомленнями у ЗМІ, інакше піду сама".

Нагадаємо, що 25 вересня кадиров опублікував на своїй сторінці відео, на якому можна побачити, як його син адам побиває чоловіка. Повідомляється, що потерпілим був "українець", який був затриманий за спалювання корану.

Раніше ми писали про те, що кадиров показав своє відео з реанімації.