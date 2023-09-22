Що насправді сталося з рамзаном кадировим: в ГУР уточнили, чи живий ще лідер Чечні

Розвідці стало відомо, у якому стані зараз перебуває "дон-дон". Тим часом при владі у Чечні півтора місяці сидить інший політик

Чутки про нібито смерть рамзана кадирова офіційно досі не підтверджуються, хоча стан здоров'я лідера Чечні, дійсно, дуже важкий. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

— Як і путін поки не помер, кадиров — теж. Його стан здоров'я важкий, але він все ще живий, — зазначив він.

Раніше в ГУР підтверджували, що недавно рамзану кадирову зробили низку невдалих медичних втручань, а остання операція була безуспішною (попередньо відомо про проблеми з ниркою диктатора. — Авт.). Крім того, в ГУР звертали увагу, що значна частина відеокадрів, які останнім часом поширюють у мережі за участю очільника Чечні, насправді або постановні, або несвіжі.

Як відомо, днями з'явилось відео, на якому зняли кадирова у лікарняній палаті зі своїм родичем. Варто зазначити, що дата цього запису достеменно невідома, а тому стверджувати, що кадиров зараз живий і здоровий тільки по ньому особливо не приходиться. Так, у палаті на ролику лежав інший кадиров, а саме дядько чеченського бойовика — магомед кадиров. Судячи з відео, він перебував чи перебуває у важкому стані. Проте, як повідомила пресслужба диктатора, родич лідера Чечні нібито вже одужує.

"Якщо людина добре почувається, то неважко запостити нормальне інформативне, актуальне відео, яке б зняло всі питання. Але вони цього не можуть зняти, тому що проблеми існують", — коментував той ролик Юсов 24 каналу.

Тож, новини про відхід кадирова могли бути чиєюсь ІПСО. Першим же "про смерть" керманича Чечні 17 серпня раптом заявив російський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв, який раніше конфліктував із чеченським диктатором і викривав його у численних злочинах.

Ще одним цікавим моментом є те, що кадиров офіційно пішов у відпустку з 3 серпня і "відпочиває" досі, хоча в Україні триває війна, на якій кадировці зазнають численних втрат. При цьому раптова "відпустка" кадирова почалася через місяць "з хвостиком" після путчу пригожина. Як відомо, під час заколоту вагнерівців каральний підрозділ кадирова "Ахмат" дивним чином не доїхав на придушення збройного виступу у Ростові-на-Дону.

Водночас обов'язки очільника республіки за відсутності "дон-дона" вже майже півтора місяця виконує глава чеченського кабміну муслім хучієв.

Нагадаємо, перед смертю відомих путіністів йосипа кобзона, володимира жириновського, михайла горбачова, юрія шатунова тощо ЗМІ теж мусолили теми й неперевірені звістки про їхню "кончину" в реанімаціях. Потім ці повідомлення спростовували, але врешті через певний час ці українофоби все одно помирали.

У цьому ключі не менш безглуздою виглядає історія і згаданого вище пригожина. Так, 23 серпня, через два місяці після бунту, в росії повідомили нібито про авіакатастрофу, в якій загинув опонент путіна і очільник ПВК "Вагнер" зі своїм найближчими поплічниками.

Однак у західній пресі й українському інформпросторі досі звучать припущення, що пригожин може бути живий. Ба більше, на його "похороні" помітили дивну деталь. А після тієї рокової авіатрощі з пригожиним у мережі дивним чином з'явилось й відео головного вагнерівця… із Малі (Африка), на якому він коментував свою "ліквідацію".

З часу повномасштабного вторгнення рф в Україну почастішали чутки і про смерть путіна через його важку хворобу. Це раніше в інтерв'ю "Телеграфу" Андрій Юсов зазначав, що путін має серйозне захворювання, а тримається нібито завдяки передовим досягненням медицини і великим грошам.

Нагадаємо, восени минулого року керівник ГУР МО України Кирило Буданов, коментуючи чергові чутки про смерть путіна, радив не квапитися з висновками і загадково відповів на запитання, чи живий ще очільник кремля: "Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі".

Як повідомлялось, в ГУР раніше не виключали, що смерть кадирова може стати шансом для борців за незалежність Ічкерії та інших поневолених народів Кавказу та рф.

Детальніше про те, до яких подій на Кавказі може привести смерть глави Чечні і чим це небезпечно для путіны, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Кадиров Шредінгера: до яких подій на Кавказі може призвести смерть глави Чечні і чим це загрожує путіну".