Молотив руками та ногами: син кадирова жорстоко побив "українця" у СІЗО, таткові сподобалося (відео)

Потерпілий скаржився на побиття ще влітку

Глава Чечні рамзан кадиров підтвердив, що його син адам особисто бив хлопця, який спалив Коран у Волгограді. Судячи з усього, він особисто був присутнім під час злочину.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі. За словами чеченського лідера, він "пишається" таким вчинком.

Передісторія: навесні 2023 року в мережі з’явилося відео, на якому мешканець Волгограда спалив Коран поряд із однією з міських мечетей. Героєм відео виявився 19-річний Микита Журавель. Пропагандисти стверджують, що він є уродженцем України та переїхав до Волгограда з анексованого Криму.

Після спалення його швидко затримали правоохоронці та звинуватили його в "образі релігійних почуттів віруючих". Спочатку справу розслідували місцеві правоохоронці, але пізніше, за рішенням голови Слідкому рф бастрикіна, воно було передано до Грозного.

Пізніше російська омбудсменка тетяна москалькова повідомляла, що до неї надійшло звернення обвинуваченого Микити Журавля. Хлопець стверджував, що його у слідчому ізоляторі побив син голови Чеченської Республіки – адам кадиров. Інформація тривалий час залишалася без підтвердження.

Так ось, 25 вересня рамзан кадиров вирішив поставити крапку у цих чутках і опублікував відео, яке підтверджує, що його син адам таки бив Микиту. Судячи з відео, він робив це з особливою жорстокістю навіть незважаючи на те, що його опонент не чинив йому жодного опору. Крім жорстоких кадрів побиття, де потерпілого кидають по всій кімнаті, можна побачити, що молодому чоловіку поголили голову.

Сам кадиров написав, що вважає правильним вчинок свого сина.

"Більше того, я вважаю, що той, хто посягнув на будь-яке Святе Письмо, у тому числі демонстративно спалює його, який образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання…"

…У нашій країні діє унікальний закон, який захищає Писання, підписаний президентом росії володимиром володимировичем путіним. Релігійні цінності громадян країни охороняються державою на найвищому рівні. І це не відібрати провокаторам…

...без перебільшення, так, я пишаюся вчинком адама", — каже він.

Увага! Відео — 18+

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кадиров показав своє відео з реанімації.