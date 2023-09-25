Молотил руками и ногами: сын кадырова жестоко избил "украинца" в СИЗО, папаше понравилось (видео)

Потерпевший жаловался на избиение еще летом

Глава Чечни рамзан кадыров подтвердил, что его сын адам лично избивал парня, который сжег Коран в российском Волгограде. Судя по всему, он лично присутствовал во время преступления.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, он "гордится" таким поступком.

Предыстория: весной 2023 года в сети появилось видео, на котором житель Волгограда сжег Коран рядом с одной из городских мечетей. Героем видео оказался 19-летний Никита Журавель. Пропагандисты утверждают, что он является уроженцем Украины и переехал в Волгоград из аннексированного Крыма.

После сожжения его быстро задержали правоохранители и обвинили его в "оскорблении религиозных чувств верующих". Изначально дело расследовали местные правоохранители, но позже, по решению главы Следкома рф бастрыкина, оно было передано в Грозный.

Позже российская омбудсменка татьяна москалькова сообщала, что к ней поступило обращение обвиняемого Никиты Журавля. Парень утверждал, что его в следственном изоляторе избил сын главы Чеченской Республики – адам кадыров. Информация долгое время оставалась без подтверждения.

Так вот, 25 сентября рамзан кадыров решил поставить точку в этих слухах и опубликовал видео, которое подтверждает, что его сын адам таки избивал Никиту. Судя по видео, делал он это с особой жестокостью даже несмотря на то, что его оппонент не оказывал ему никакого сопротивления. Помимо жестоких кадров избиение, где потерпевшего бросают по всей комнате, можно увидеть, что молодого человека побрили налысо.

Сам кадыров написал, что считает правильным поступок своего сына.

"Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание…

…В нашей стране действует уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам…

…без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама", — говорит он.

Внимание! Видео — 18+

Напомним, ранее мы писали о том, что кадыров показал свое видео из реанимации.