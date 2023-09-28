В кремле показали встречу путина и кадырова: как выглядит глава Чечни (видео)

На видео есть интересный момент

Российские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, президент рф владимир путин провел встречу с главой Чечни разманом кадыровым, слухи о состоянии здоровья которого вызвали большой резонанс. Отмечается, что это была рабочая встреча.

Ранее в кремле анонсировали проведение встречи с кадыровым, которая "даст ответы на многие вопросы". Но видео появилось только сейчас.

Стоит отметить интересный момент, на первой части видео кадырова снимают со спины. При этом его речи практически не слышно.

На другой части видео кадыров снят с противоположного ракурса — видно его лицо и разборчиво слышно голос. Также можно отметить, что здесь он выглядит таким же опухшим, как и раньше.

Как сообщили в кремле, путин заявил, что они "договаривались встретиться" и поговорить о ситуации в республике. "В целом динамика положительная", — сказал президент рф. Также путин попросил кадырова "передать наилучшие пожелания участникам специальной военной операции".

Напомним, ранее в сеть слили видео, где кадыров выглядит очень плохо и еле говорит.