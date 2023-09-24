"Он как жириновский": известный астролог предвидел смерть кадырова

Влад Росс сравнил ситуацию с вероятной смертью кровавого лидера Чечни с мертвым главой ЛДПР

Известный украинский астролог Владислав Росс прокомментировал слухи о вероятной кончине кровавого лидера Чечни рамзана кадырова. В ГУР подтверждали, что недавно кадырову сделали ряд неудачных медицинских операций, так как он имеет серьезные проблемы с почками.

Влад Росс заявил, что лидер Чечни давно умер, а подачу новости о его кончине в россии так же откладывают, как это было с главой ЛДПР владимиром жириновским. Об этом астролог сказал в интервью unian.

"Он, как Жириновский, будет "жить" месяц. Вы же помните, как это было. Он умер, а его тело жило на искусственной вентиляции легких. С Кадыровым будет такая же ситуация. Более того, все говорят, что у него проблемы с почками, а на самом деле у него рак надпочечников. А их невозможно восстановить", — отметил Влад Росс.

Напомним, что ранее украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал о судьбе кремля. По его словам, проклятое здание на красной площади в ближайшее время стоять, к сожалению, будет. Однако есть люди, которые могут планировать подрыв извне.