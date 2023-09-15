У Казахстані відмовилися від роботи з дружиною пєскова

Казахи не раді пропагандистам у своїй країні

В Алмати вирішили відмовитись від ідеї проведення льодового шоу, організатором якого виступає російська фігуристка Тетяна Навка. Квитки на подію вже перестали продавати.

Як пишуть ЗМІ казахстану, шоу мало відбутися наприкінці грудня. Про рішення його не проводити повідомила міська влада. При цьому вони наголосили, що це було рішення організаторів заходу.

Цікаво, що в Казахстані з негативом відреагували на анонс льодового шоу Навкі, яке зветься "Історія кохання Шахерезади". Казахи вважають, що пропагандистам не місце в їхній країні і всіляко висловлюють протест, коли до їхньої країни їдуть різні прихильники путінського режиму.

Нещодавно через тиск громадськості у Казахстані скасували концерт команди КВК "Камизяки". Справа в тому, що коміки відкрито підтримали війну в Україні та навіть відвідали окуповані території.

Нагадаємо, що Навка — дружина прес-секретаря президента росії дмитра пєскова. 2022 року проти неї ввели персональні санкції в Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Австралії та в інших країнах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Навка відмінила всі льодові шоу на окупованій території Луганської області через побоювання українських захисників.