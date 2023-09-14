У Казахстані покарали коміка Азамата Мусагалієва та інших "камизяк" після поїздки на окупований Донбас

Казахи не мають наміру приймати у своїй країні російських пропагандистів

Тур коміків-росіян із команди КВК "Камизяки" в Казахстані не відбудеться. Причиною став скандал після поїздки артистів – Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова – на окуповану територію України.

Про рішення скасувати виступи "камизяк" у казахстанських містах повідомляє event-агентство @vi_project_kz_ в Instagram. Тур включав три концерти в Алмати та Астані у період з 5 по 8 жовтня 2023 року.

Так, Азамат Мусагалієв вважається за національністю казахом, але в Казахстані до гумориста ставляться неоднозначно. Останньою краплею для казахів, ймовірно, стала присутність коміка на окупованому Донбасі, там він разом із іншим учасником команди виступав перед російськими військовими.

"Зважаючи на резонансний негативний зворотний зв’язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу "Камизяки", команда організаторів @vi_project_kz_ і @livent.kz прийняла рішення скасувати повністю тур по Казахстану сольних концертів команди "Камизяки", — йдеться в повідомленні концертного агентства.

Варто визнати, що у коментарях "кенселінг" повністю поділяють. "Ну тепер можуть спокійно гастролювати Кримом, Донбасом. Там же якраз жарти потрібні", "Дякую за відміну цього заходу. А хлопцям треба дивитися на групу БІ-2, і бути проти війни", "Правильно, пропагандистів не пускати", "Дякую за усвідомлений підхід до ведення бізнесу! Правильно зробили!": пишуть люди.

Казахи схвалюють "покарання" російських гумористів-путіністів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візитом до окупованого Маріуполя оскандалився ведучий Дмитро Шепелєв. І це після того, як він виступив проти війни, багато років працював в Україні, зокрема, в одному шоу з Володимиром Зеленським.